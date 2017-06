Bản lĩnh thương hiệu Việt trên ‘đấu trường’ quốc tế

Tập đoàn Novaland vừa liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín: Giải thưởng BĐS Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards 2017) và Top 10 Chủ đầu tư BĐS tốt nhất Việt Nam (BCI Asia Awards 2017).

Các giải thưởng uy tín gọi tên thương hiệu Việt

Ngày 26/05/2017 tại lễ công bố Giải thưởng BĐS Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards 2017) tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), thương hiệu Novaland được xướng têntại nhiều hạng mục quan trọng dành cho hai dự án.

Khu phức hợp Căn hộ - Thương mại - Dịch vụ The Sun Avenue (Q.2, TP.HCM) với các giải: “Dự án khu dân cư phức hợp có kiến trúc tốt nhất tại Việt Nam” (Best Architecture Multiple Residence Vietnam); “Khu phức hợp có kiến trúc tiêu biểu tại Việt Nam” (Mixed-use Architecture Vietnam); “Dự án nhà cao tầng có Kiến trúc tiêu biểu tại Việt Nam” (Residential High-rise Architecture Vietnam); Dự án căn hộ tiêu biểu tại Việt Nam (Apartment Vietnam); Dự án Khu phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam (Mixed-use Development Vietnam); Dự án nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam (Residential High-rise Development Vietnam).

Khu đô thị Lakeview City (P.An Phú, Q.2, TP.HCM) với giải “Dự án khu dân cư tiêu biểu và Khu dân cư có kiến trúc tiêu biểu tại Việt Nam” (Architecture Multiple Residence Vietnam).

The Sun Avenue “thắng đậm” với 01 giải 5 sao (Best Architecture Multiple Residence Vietnam) và 05 giải tiêu biểu tại Asia Pacific Property Awards 2017

Lakeview City - khu đô thị hoàn chỉnh và đồng bộ tại Q.2, TP.HCM - đang trong giai đoạn bàn giao đợt 1 cho khách hàng

Cùng ngày, Tập đoàn Novaland cũng vinh dự nhận giải thưởng BCI Asia Awards 2017 - Top 10 Chủ đầu tư BĐS tốt nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 5 liên tiếp thương hiệu Novaland được vinh danh tại BCI Asia Awards - một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp xây dựng tại châu Á, tham khảo thông tin tại: http://www.bciasiatop10awards.com/index.cfm/top-10-developers/2017/vietnam/?countryid=232&year=2017

Tập đoàn Novaland vinh dự nhận giải giải thưởng BCI Asia Awards 2017 - Top 10 Chủ đầu tư BĐS tốt nhất Việt Nam 2017

Điểm nhấn The Sun Avenue “thắng đậm”

The Sun Avenue thuyết phục Hội đồng giám khảo Asia Pacific Property Awards bởi tính sáng tạo trong kiến trúc và quy hoạch. Không chỉ khách hàng mà các chuyên gia cũng đánh giá cao sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố hiện đại - truyền thống trong từng chi tiết thiết kế, tạo nên điểm nhận diện độc đáo của dự án này trên mặt tiền trục đường huyết mạch Mai Chí Thọ - đô thị Thủ Thiêm.

Với 8 tòa tháp hình chữ V trải dài ấn tượng, sắp đặt thẳng hàng dựa trên nguyên lý khí động lực học nhằm đảm bảo luồng lưu thông gió tự nhiên xuyên suốt từng góc nhà. Điều này vừa tạo nên một không gian kiến trúc lạ mắt, vừa đảm bảo từng căn hộ luôn thông thoáng, tầm nhìn không bị hạn chế.

Bên cạnh đó, The Sun Avenue còn mang nét đặc trưng của văn hóa Việt như mái tháp hình nón lá, thân tháp phối sơn âm hưởng màu gạch, lúa, tre, trúc, tràm,… mang lại cho các khoảng không gian cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Sở hữu ưu thế về vị trí nổi bật, thiết kế độc đáo, hiện nay, dự án đang triển khai thi công kết cấu phần thân ở tất cả các tháp, và là nơi thu hút lựa chọn của đông đảo các nhà đầu tư BĐS trong và ngoài nước.

“Tâm điểm khu Đông” thuyết phục giám khảo quốc tế

Lakeview City (P.An Phú, Q.2, TP.HCM) gây chú ý với các chuyên gia BĐS quốc tế từ khâu quy hoạch - là khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ và thấp tầng. Trong đó 60% diện tích của dự án dành cho các công trình công cộng, cây xanh… Đây là dự án hiếm hoi tại khu vực hội tụ đầy đủ các tiện ích đô thị. Nổi bật là hồ cảnh quan rộng 3,6ha (hơn 10% toàn bộ dự án), đóng vai trò điều tiết nước mưa, triều cường để chống ngập lụt; đồng thời điều tiết khí hậu, mang tới môi trường sống trong lành, mát mẻ cho cư dân. Đặc biệt, Lakeview City được áp dụng rất nhiều công nghệ xanh, thân thiện với môi trường như: hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn A (tái sử dụng nước thải để tưới cây), hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời,…

Với những ưu điểm nổi bật về vị trí, thiết kế, quy hoạch, trong năm 2016, Lakeview City đã vinh dự nhận được những giải thưởng: “Southeast Asia’s Best of The Best Residences 2016” do Dot Property bình chọn và giải thưởng “Dự án BĐS hấp dẫn nhất Việt Nam 2016” do Báo Đầu tư tổ chức.

Hiện dự án đang trong quá trình bàn giao đợt 1 cho khách hàng theo đúng cam kết về tiến độ và chất lượng. Các biệt thự, nhà phố Lakeview City đều chinh phục cư dân tương lai bởi kiến trúc sang trọng, hiện đại cùng không gian sống xanh hiếm có ở khu vực nội đô.

Giải thưởng BĐS Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards) nằm trong khuôn khổ Giải thưởng BĐS quốc tế (International Property Awards), nhằm vinh danh các doanh nghiệp, dự án BĐS nhà ở và thương mại xuất sắc nhất. Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Asia Pacific Property Awards được đánh giá cao bởi quy trình tổ chức cùng các tiêu chí đánh giá công bằng, minh bạch. Hồ sơ tham gia đề cử sẽ được hội đồng giám khảo, gồm các chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong ngành BĐS đánh giá, thẩm định và tiến hành khảo sát thực địa tại các dự án để đưa ra những kết quả chính xác, dưới sự giám sát độc lập của tổ chức BDO - mạng lưới tài chính lớn thứ 5 thế giới. www.propertyawards.net

Tấn Tài