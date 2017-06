Hà Nội có thể nóng 42 độ C

Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội hôm qua trên 41 độ C và dự báo hôm nay có thể lên 42 độ C.

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm do hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp gió phơn hoạt động mạnh. Từ sáng sớm, Hà Nội đã có nắng chói chang, người ra đường phải khoác thêm bộ áo chống nắng và bịt kín mặt; trong nhà thì gần như phải sử dụng điều hoà liên tục. Lúc 7h sáng nhiệt độ đã cao 33-35 độ C.

Chuyên gia khí tượng nhận định, hiệu ứng bê tông, khói xe và ít cây xanh khiến nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng. Với biên độ tăng nhiệt khoảng 2 độ mỗi giờ thì nhiệt độ cao nhất có thể lên 41- 42 độ C, thời điểm nóng nhất là 14-16h. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, có mái che, còn thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ C. Về đêm, nhiệt độ trên 30 độ C.

Hôm nay Hà Nội có thể lên 42 độ C. Ảnh: Ngọc Thành.

Hôm qua, Hà Nội là tâm điểm của nắng nóng, khi cả 5 trạm khí tượng đều ghi nhận mức 40 độ C trở lên, riêng Hà Đông trên 41 độ C - cũng là mức cao nhất toàn miền Bắc. Về đêm, hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh khiến nền nhiệt duy trì trên 30 độ C, riêng Láng 33 độ C, không giúp xua tan cảm giác oi bức khó chịu.

Hệ thống quan trắc miền Bắc cũng ghi nhận khoảng 15 điểm có mức nhiệt cao trên 40 độ C, xấp xỉ 41 độ C như Kim Bôi (Hoà Bình), Việt Trì (Phú Thọ), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hữu Lũng (Lạng Sơn), Bắc Ninh.

Với miền Trung, hôm nay nắng nóng xảy ra gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao 37-40 độ C, một số nơi trên 40 độ C.

Tình trạng nắng nóng còn kéo dài đến hết ngày 5/6 ở miền Bắc và 6/6 ở miền Trung