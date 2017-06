Dân lo sông "ăn" đất, tỉnh hỏa tốc yêu cầu dừng khai thác cát

Ngày 3/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc yêu cầu một doanh nghiệp dừng khai thác cát trước ý kiến lo ngại của người dân về những tác động xấu đến môi trường mà hoạt động này gây ra.

Người dân ngăn cản hoạt động khai thác tại mỏ cát An Phú vì sợ tác động xấu đến môi trường.

Trước đó, vào ngày 24/5, người dân thôn An Phú và Ngọc Thạch (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) đã ngăn cản hoạt động khai thác cát của một doanh nghiệp trên sông Trà Khúc. Khu vực này thuộc mỏ cát thôn An Phú (xã Tịnh An).

Người dân 2 thôn lý giải, thôn An Phú và một phần thôn Ngọc Thạch được ví như ốc đảo vì nằm giữa lòng sông Trà Khúc. Mỗi mùa mưa bão, con đường nối liền giữa thôn với bờ chìm trong nước khiến xóm làng bị cô lập.

Theo ông Võ Được - người dân thôn An Phú - mọi năm có lũ lớn đường mới ngập, còn vừa rồi chỉ cần mưa lớn đầu nguồn là nước đã băng ngang đường. Bây giờ mỏ cát này lại nằm phía trên tuyến đường, gần với làng chúng tôi nếu tiếp tục khai thác sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mỗi khi có mưa, lũ.

Cùng quan điểm đó, ông Lê Ngọc Hương (76 tuổi) chia sẻ, làng chúng tôi từ đời này qua đời khác đều dặn dò con cháu là phải cố gắng trồng tre, trồng cỏ để giữ cát, giữ đất. Nằm giữa sông Trà Khúc mà không giữ từng tấc đất thì sợ chẳng bao lâu xóm làng sẽ bị nước lũ xói mòn.

Với những lo ngại đó, người dân đã kiến nghị lên các cấp chính quyền xem xét dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát An Phú.

Lắng nghe nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát An Phú kể và di chuyển các thiết bị ra khỏi khu vực mỏ cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNN, UBND TP.Quảng Ngãi, các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc khai thác cát tại bãi cát An Phú. Đồng thời tổ chức họp dân tại các thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch (xã Tịnh An) để nắm bắt tình hình, nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở đó thông tin đầy đủ cho người dân biết về mức độ và tác động của dự án đến môi trường xung quanh, nhằm tạo sự đồng thuận trong dân, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/6.

