5 mẹo giúp bạn dùng điều hòa vừa mát, vừa tiết kiệm điện trong ngày nắng nóng cực điểm

Có rất nhiều phương pháp dơn giản giúp bạn vừa tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa, lại vừa đảm bảo được quá trình làm mát cho cả gia đình mà chúng ta chẳng hề hay biết.

Những ngày gần đây, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cũng là lúc người dân gia tăng nhu cầu sử dụng quạt, điều hòa, máy phun sương, và các thiết bị làm mát khác. Tuy nhiên việc sử dụng một cách "vô tội vạ" các thiết bị này có thể sẽ khiến hóa đơn điện của bạn vào cuối tháng thêm "chồng chất".

Hãy cùng tham khảo những mẹo nhỏ bên dưới đây để vừa giúp bạn làm mát căn phòng, và vừa tiết kiệm điện một cách hiệu quả.

Chế độ làm lạnh nhanh vừa không hiệu quả, vừa tốn điện

Nhiều người sau khi đi trời nắng về thường có thói quén sử dụng chế độ làm lạnh nhanh để "giải nhiệt" vì nghĩ rằng, với chế độ này, thì không khí trong phòng có thể nhanh chóng hạ xuống tạo sự thoải mái cho người dùng.

Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, chế độ làm lạnh nhanh theo bản chất, là việc nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống sâu từ 16 - 18 độ C. Việc hạ nhiệt độ sâu như vậy không những không làm bạn thoải mái hơn, mà còn tốn khá nhiều điện, vì khi đó, máy nén sẽ hoạt động tối đa để nhiệt độ hạ sâu, và liên tục duy trì chế độ hoạt động tối đa để giữ mức nhiệt này.

Thực tế là khi bạn đi ngoài đường, nhiệt độ ngoài trời thường ở mức 30 - 38 độ C, do đó, khi về phòng bạn chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ xuống khoảng 25 độ C là không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều, vừa không khiến bạn quá sốc nhiệt. Không chỉ thế, với nhiệt độ 25 độ C, thì máy nén cũng hoạt động thấp hơn, và không gây tốn điện, vì đương nhiên duy trì nhiệt độ ở mức 25 độ C sẽ tiết kiệm điện hơn rất nhiều so với mức nhiệt độ 16 - 18 độ C.

Sử dụng điều hòa kết hợp với quạt điện

Kết hợp sử dụng quạt trần với điều hòa sẽ tăng hiệu suất làm lạnh và tiết kiệm điện hơn

Kết hợp vừa bật điều hòa và quạt trần, hoặc quạt cây khiến chúng ta có cảm giác "tốn gấp 2 lần điện". Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là một trong những biện pháp đơn giản mà hiệu quả tới không ngờ trong việc vừa làm mát căn phòng, lại vừa giúp bạn tiết kiệm phần nào công suất điện.

Khi được kết hợp, quạt trần sẽ giúp nâng cao khả năng lưu thông không khí lạnh ra khắp phòng, giúp vừa làm mát vừa nhanh, lại vừa giúp chúng ta dễ chịu hơn hẳn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng quạt trần trong khoảng từ 15 - 20 phút đầu khi mới khởi động điều hòa, sau đó nên tắt bớt, vì khi không khí trong phòng đã lạnh thì dùng quạt trần không còn hiệu quả nữa mà còn gây tốn điện.

Sử dụng các vật liệu cách nhiệt cho phòng

Các vật liệu cách nhiệt sẽ giúp điều hòa tiết kiệm điện hơn

Quá trình hoạt động của điều hòa bị ảnh hưởng khá nhiều từ nhiệt độ bên ngoài môi trường. Vì thế để tiết kiệm điện tối đa khi sử dụng điều hòa, điều bạn cần làm là hạn chế tối đa ảnh hưởng từ nhiệt độ bên ngoài đến nhiệt độ bên trong phòng.

Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng mái tôn lạnh cách nhiệt cho trần nhà. Các vật liệu này giúp tản ánh nắng chiếu trực tiếp xuống trần nhà, từ đó hạn chế ảnh hưởng từ nhiệt độ môi trường vào bên trong căn phòng.

Ngoài ra trần nhà màu trắng, tường nhà màu trắng hoặc các đồ vật tông sáng cũng giúp cách nhiệt tốt hơn là những màu tối, vì màu tối thường hấp thu nhiệt. Do đó, chỉ cần thay đổi màu sơn tường, hoặc bài trí đồ vật trong căn phòng, cũng giúp giảm tối đa ảnh hưởng nhiệt độ bên ngoài vào căn phòng, và giúp tiết kiệm điện hiệu quả khi sử dụng điều hòa.

Lắp đặt cục nóng đúng cách

Cục nóng cần được lắp cách tường ít nhất 30cm

Cục nóng thường được lắp bên ngoài trời, nhưng cần lưu ý rằng đây là bộ phận rất quan trọng để làm lạnh không khí trong phòng. Do đó, bạn cần lắp cục nóng tại nơi có ít ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, nhằm hạn chế tối đa nhiệt độ từ mặt trời làm nóng cục nóng, và luống không khí được máy nén làm lạnh sẽ nhanh chóng được làm mát tốt hơn.

Cục nóng cũng cần được lắp cách tường ít nhất 30cm, vì nếu cục nóng trực tiếp gắn lên tường hoặc đặt gần, thì nhiệt tỏa ra từ cục nóng sẽ làm nóng ngược lại bức tường trong phòng. Điều hòa sau đó sẽ tốn không ít điện năng để làm mát lại phần tường bị nóng này trong quá trình duy trì mức nhiệt.

Thường xuyên, vệ sinh bảo trì điều hòa

Việc thường xuyên vệ sinh, đặc biệt là lọc gió của điều hòa sẽ vừa giúp tăng hiệu suất làm lạnh của điều hòa, vừa giúp tiết kiệm điện một cách tối đa trong quá trình sử dụng. Ngoài ra bất kỳ những hỏng hóc, hoặc trục trặc nào trong quá trình làm việc của điều hòa cũng nên lập tức được khắc phục, để điều hòa có thể hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện hơn.

