Hành trình lột xác để có vẻ đẹp hoàn hảo của Hoa hậu Người Việt thế giới Jasmini Le

Hoa hậu Jasmine Le bất ngờ lột xác bởi nhan sắc đẹp hoàn mỹ sau khi sang tận nơi tụ hội thiên thần sắc đẹp của Hàn Quốc để thẩm mỹ gương mặt.

Jasmine Le đoạt hai giải thưởng: Hoa hậu Người Việt thế giới và Hoa hậu có thân hình đẹp nhất cuộc thi. So với thời điểm đăng qung trước đó, vẻ đẹp của Jasmine Le đã hoàn toàn thay đổi. Cô không ngần ngại tiết lộ. Đã chỉnh trang nhan sắc bằng việc thẩm mỹ hoàn toàn gương để trở thành một người đẹp dao kéo có gương mặt đẹp rạng rỡ và vóc dáng thể thao, săn chắc. Jasmine Le cho biết: Đã sang tận Hàn Quốc, nơi tụ hôi thiên thần sắc đẹp để thẩm mỹ gương mặt. Việc phụ nữ nhờ đếndao kéo để đẹp hơn không có gì là xấu phải che giấu cả, đẹp là nhu cầu chính đáng phái đẹp ai cũng muốn, nếu trong mắt bạn bè, người thân mình trở nên quyến rũ, xinh đẹp đó là niềm hạnh phúc … Ai cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp công nghệ hơn là xấu tự nhiên để kém tư tin về bản thân.

Hoa hậu Jasmine Le rất hài lòng với vẻ đẹp hiện nay của mình, thân hình sexy nóng bỏng và gương mặt V-line mảnh mai rạng rỡ.

Sau khi dành thời gian để phẩu thuật thẩm mỹ và chắc sóc bản thân, hoa hậu Jasmine Le như được tái tạo nên một lần nữa. Giờ thì đương kim Hoa hậu người Việt thế giới rất hài lòng với ngoại hình và nhan sắc của mình. Là một người đẹp tài năng, ngoài công việc là CEO điều hành 2 trung tâm thể dục thể hình, gym rất nổi tiếng trên đất Mỹ, Jasmine Le còn là một MC, ca sĩ, diễn viên rất đắt show…

Dù diện bộ trang phục nào cô cũng trở nên vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Tuy nhiên khi book show hoa hậu Jasmine Le e không hề dễ dàng. Bị xem là “chảnh” kén chọn nhưng Jasmini Le tâm sự: Thế giới showbiz lắm thị phi và đầy cạm bẫy, vì thế cô xem đây không phải là môi trường phù hợp với tính cách của mình. Xem showbiz là một cuộc dạo chơi, thú giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng với vai trò giám đốc điều hành của một doanh nhân luôn bận rộn. Nhưng càng né tránh showbiz, thì lại càng bị thế giới giải trí kiếm tìm… Vì hoa hậu Jasmine Le không muốn vướng xâu vào showbiz.

Hiện tại cô đang là CEO, giám đốc điều anh hai trung tâm thể dục, thể hình GYM tại Mỹ. Nhưng vẫn rất đắt show diễn nghệ thuật.

Hiện tại Hoa hậu Jasmine Le là chủ công ty Spartacus strategic companies We do marketing , branding and media building for health clubs and gyms across the country. Là một cô gái cá tính yêu thích thể thao và sống tình cảm. Trước khi trở thành hoa hậu nổi tiếng, Jasmini Le đã là một doanh nhân thành đạt điều hành cùng lúc nhiều công việc khác nhau.

Hình ảnh đăng quang trước đó của Hoa hậu Jasmine Le giờ được thay đổi thành một cô gái nóng bỏng, thanh tú.

Trở thành đương kim hoa hậu cho Jasmine Le những trải nghiệm trong cuộc sống, thú vui của ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của showbiz không đủ níu chân tân hoa hậu Jasmine Le.

Với cá tính sống tình cảm, chân thành và đam mê thể thao của một CEO điều hành phòng GYM, hoa hậu Jasmine Le luôn hướng đến một doanh nhân mang tâm hồn nghệ sĩ. Được biết ngày 2 tháng 7/2017 cô sẽ tổ chức một buổi tiệc ngoài trời bên hồ bơi xinh đẹp tại TP San Joje để ra mắt bạn bè nhan sắc hoàn hảo của mình sau thời gian tân trang sắc đẹp được lột xát hoàn mỹ.

Hoa hậu Jasmine Le đã có sự thay đổi ngoạn mục về nhan sắc khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

Các người đẹp sẽ được diện những bộ Bikini nóng bỏng thể hiện cá tính, chất sexy và vóc dáng thể thao trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn.