Hôm nay Hà Nội nắng nóng cực điểm, cao nhất trong vòng 40 năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 3/6, lần đầu tiên nắng nóng tại Thủ đô Hà Nội lên mức 41,5 độ C.

Nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung (ảnh: Nguyễn Dương)

Trong hôm qua (2/6), nắng nóng khắp Đông Bắc Bộ kéo vào tới Thanh Hoá - Phú Yên đã ở mức đỉnh điểm khi có hơn 1/3 các trạm có nhiệt độ trên 39 độ C. Trong đó có 16 điểm có nhiệt độ trên 40 độ C, cao nhất tại Hà Đông (Hà Nội) đạt 41,5 độ C, kế đó là Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Chí Linh (Hải Dương) 40,8 độ C, thành phố Lào Cai 40,5 độ C, Việt Trì (Phú Thọ) nóng 40,4 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trong vòng 40 năm qua, mức nhiệt lịch sử đo được mới dừng ở mức 40,3 độ C vào cuối tháng 5/2015.

Nhiệt độ quá cao khiến hơi nóng lưu giữ lâu. Lúc 19 giờ ngày 2/6, nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức 40 độ C, 22 giờ đêm giảm chậm còn 34 độ C và gần sáng nhiệt vẫn còn cao ở mức 32 độ C.

Hôm nay (3/6), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay được dự báo tiếp tục ở mức 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nhiệt độ ngoài trời có thể còn cao hơn 2-4 độ C. Độ ẩm thấp dưới 50% khiến cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội.

Các tỉnh phíaTây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ có nắng nóng 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 5/6.

Từ đêm 5/6 các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào giải nhiệt. Từ 6/6, nắng nóng chấm dứt tại miền Trung.

Dự báo các vùng ngày 3/6:

Phía Tây Bắc bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 36 - 39, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 43 - 78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 47 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, Đà Nẵng đến Phú Yên 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Lý Thanh Hương

TTXVN