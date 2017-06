Diễn viên 'Em chưa 18' gây sốt khi hoá thân thành Hà Hồ, Noo Phước Thịnh

Alex Nguyễn, cô nàng tomboy cá tính trong phim "Em chưa 18" gây sốt khi hoá Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh "một mất một còn" trong

Tối 2/6, tập 3 chương trình Tôi có thể phát sóng với những màn trình diễn đặc sắc của các thí sinh. Nếu như ở tuần trước, các khán giả đã có dịp thưởng thức những thử thách mà BTC "Tôi có thể" đặt ra cho các thí sinh bảng A: Văn Anh, Hoa khôi Yến Nhi, Hằng Bing boong, Hiền "sến" thì trong tập này, họ thử thách tiếp tục đến với những phần thể hiện của Alex, DJ Trang Moon, ca sĩ JIS và nam vương Tiến Đạt trong bảng B.

Alex Nguyễn hoá thân thành Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà



Nổi bật nhất của bảng B là Alex Nguyễn - cô nàng tomboy cá tính trong bộ phim "Em chưa 18" đang gây "sốt" vì phá kỷ lục phòng vé tại Việt Nam.

Tham gia "Tôi có thể - I can do that", Alex được khán giả chú ý và yêu thích bởi tính cách sôi nổi, tự nhiên cùng giọng nói "lơ lớ" của một cô gái Việt Kiều, cũng như những lần cô nỗ lực, tự làm khó bản thân mình.

Trong lần xuất hiện đầu tiên này, Alex lựa chọn thử thách hoá thân thành nhân vật bán nam bán nữ và biểu diễn hát nhép. Mỹ nhân nam tính nhất "Em chưa 18" chọn hình tượng Hà Hồ và Noo Phước Thịnh trong hit "Nỗi nhớ đầy vơi" để thể hiện và đã khiến khiến bộ ba ban giám khảo và khán giả trường quay "đứng ngồi không yên".

Dù là hát nhép theo 2 giọng ca hàng đầu V-biz nhưng với kinh nghiệm diễn xuất, Alex đã truyền tải được trọn vẹn cảm xúc của ca khúc này đến với khán giả truyền hình. Phần hoá trang nam của cô cũng được nhiều người nhận xét là rất giống với Noo Phước Thịnh.

Diễn viên Kim Lý nhận xét: "Điều tôi thấy tuyệt nhất ở phần trình diễn của bạn chính là cách bạn hoá trang và thay đổi vẻ bề ngoài của mình, trở nên hoàn toàn khác biệt trong phần trình diễn. Tôi thực sự cảm thấy như có hai nghệ sĩ khác nhau đang biểu diễn vậy".

Nữ ca sĩ Phương Thanh đánh giá phần trình diễn của nữ diễn viên "Em chưa 18": "Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt em có hai tính cách rõ ràng, tuy có phần rụt rè vì lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn nhưng em rất đẹp".

Nhà báo Trác Thuý Miêu cũng dành lời khen "có cánh" cho tiết mục của Alex: "Điều tôi thích nhất là một nửa cơ thể bạn bám sát vào một tính cách và khi buông cả hai tính cách, bạn trở thành chính bạn".

"Tôi có thể - I can do that" phá sóng trên HTV7, StyleTV, InfoTV, VTV8 vào tối thứ 6 hàng tuần.

Ngân An