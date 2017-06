Phát Đạt nhận giải thưởng Vietnam Property Awards 2017

Giải thưởng bất động sản Việt Nam 2017 (Vietnam Property Awards 2017) được đánh giá là sự kiện uy tín được mong đợi của ngành bất động sản được diễn ra vào ngày 02/06/2017 tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, TP.HCM, các đơn vị thắng giải sẽ tiếp tục tranh cử tại vòng chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á lần thứ 7 (Asia Property Awards) ở Singapore. Trong danh sách 10 dự án đạt giải năm nay có tên dự án The EverRich Infinity của Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt.

Ông Terry Blackburn, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành PropertyGuru Asia Property Awards chia sẻ, giải thưởng bất động sản Việt Nam 2017 là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện lớn thường niên của Asia Property Awards căn cứ trên số lượng nhà phát triển dự án tham dự. Các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, công bằng và minh bạch sẽ đưa ra những dự án chất lượng, kiến trúc và thiết kế nội thất sáng tạo.

"Danh tiếng của đơn vị thắng giải hoặc được đánh giá cao tại giải thưởng sẽ tạo thuận lợi cho các nhà phát triển và các dự án của họ vì sẽ là nguồn tham khảo cho người tiêu dùng khi ra quyết định chọn mua bất động sản", ông Terry Blackburn nhấn mạnh.

Chụp hình cũng đại diện của Masteri Thảo Điền Investment

Dự án The EverRich Infinity đạt giải thưởng Best High End Condo Development (Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất). Dự án gồm 439 căn hộ cao cấp; 325 căn hộ Office-tel. Phát Đạt đã sử dụng thương hiệu nội thất cao cấp Teka, Kohler cho toàn bộ dự án căn hộ. Trong đó, Kohler là công ty hàng đầu về công nghệ và thiết kế trong ngành thiết bị vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp trên toàn thế giới. Tất cả những thiết kế này được chủ đầu tư bật mí là muốn mang lại cho khách hàng một căn hộ đẳng cấp, đầy đủ tiện ích ngay trong dự án The EverRich Infinity do Phát Đạt, một trong những doanh nghiệp uy tín trên thị trường bất động sản hiện nay thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Danh phát biểu nhận giải Winner Best High End Condo Development cho dự án The EverRich Infinity

Dự án Millennium luôn được đánh giá cao về thiết kế hiện đại và cũng luôn là dự án được mong chờ nhất từ khi vừa khởi công bởi sở hữu vị trí vàng ngay trung tâm Quận 4. Millennium cũng đưa Phát Đạt vào Top 10 Nhà phát triển dự án bất động sản Việt Nam do BCI Asia Awards tổ chức, Millennium tiếp tục giành giải Dự án có khu bán lẻ tốt nhất (Best Retail Development) từ Vietnam Property Awards.

Ông Nguyễn Tấn Danh, Phó CT HĐQT kiêm Cố vấn Điều hành nhận giải Best Highly Commended

Với việc nhận được giải Best High End Condo Development, Phát Đạt đã tiến tới bước đi mới trong việc phát triển dự án bất động sản, trong đó việc được Vietnam Property Awards công nhận về chất lượng sản phẩm thông qua các giải thưởng uy tín là kết quả vô cùng xứng đáng được tôn vinh dành cho gần 13 năm hoạt động tích cực và bền bỉ của Phát Đạt, lúc này đã bắt đầu đến lúc Phát Đạt "hái quả ngọt" và mở đầu cho thời kỳ thịnh vượng đỉnh cao của Phát Đạt.