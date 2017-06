Hà Nội: Nữ chủ tiệm Nail đánh văng súng tên cướp

Nam thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang vào tiệm Nail (làm móng) trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội để cướp điện thoại và tiền mặt. Điều bất ngờ, đối tượng này đã bị chủ tiệm lao vào chống trả quyết liệt khiến tên cướp văng súng, tháo chạy.

Cô gái chống trả quyết liệt tên cướp. Ảnh cắt ra từ clip.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đã khống chế, giật súng của một đối tượng lao vào cửa hàng làm móng tay, chân để cướp tài sản.

Theo đó, ngày 29.5, chủ facebook Nguyễn Hồng G chia sẻ lên trang cá nhân video ghi cảnh mình bị cướp dùng súng khống chế lấy tài sản. Vụ việc xảy ra ngày 4.5, tại một cửa tiệm làm móng nằm trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Hình ảnh trong video cho thấy, một thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, bịt khẩu trang xông vào đe dọa chủ cửa hàng. Sau đó, hắn khống chế chủ cửa hàng lấy điện thoại và tiền. Điều bất ngờ, người phụ nữ này đã hét lên rồi đánh vào người tên cướp, bị phản ứng tên này đánh lại và nhanh chân tẩu thoát.

Chị Nguyễn Hồng G (28 tuổi, chủ tiệm Nail) cho biết, sự việc diễn ra vào trưa 4.5. Vào thời điểm đó, chị G đang cùng một nhân viên khác vừa hết khách, đang thử đồ bơi thì một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cầm súng lao vào đe dọa. Tên cướp này vào lục đồ và bắt chị G đưa tiền. Ngoài ra, tên cướp cũng lấy của chị G 3 điện thoại (trong đó 1 iphone 6 plus, 2 điện thoại oppo), khi đối tượng đang lục túi xách thì chị G phát hiện khẩu súng tên này cầm nghi súng giả.

“Dù rất sợ hãi nhưng tôi đã lao vào chống trả, khiến tên cướp bị văng súng xuống đất. Tên cướp sau đó nhanh chóng tháo chạy ra ngoài”. - Chị G kể lại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị G đã trình báo công an. Công an phường Nhật Tân và Công an quận Tây Hồ đã thu thập bằng chứng, trích xuất camera,... để xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Qua xác định, chị G bị mất 3 điện thoại, số tiền mặt khoảng 500.000 đồng.

Công an cũng thu lại tại hiện trường 1 khẩu súng giả, đã bị vỡ trong lúc giằng co.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang điều tra, truy bắt đối tượng.

Theo Cao Nguyên