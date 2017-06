Tỷ phú Michael Bloomberg lập liên minh duy trì hiệp định chống biến đổi khí hậu

Ngày 1/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Liên minh Khí hậu Hoa Kỳ được tổ chức và dẫn đầu bởi tỷ phú Michael Bloomberg cho biết họ vẫn sẽ duy trì hiệp định này.

Tỷ phú Michael Bloomberg hiện là thị trưởng thành phố New York, cũng là người giàu thứ 12 ở Hoa Kỳ. (Nguồn: Edie)

Theo Business Insider, Liên minh Khí hậu Hoa Kỳ gồm 30 thành phố, 3 bang, hơn 80 hiệu trưởng của các trường đại học và hơn 100 công ty được tổ chức được dẫn đầu bởi tỷ phú Michael Bloomberg, thị trưởng thành phố New York và cũng là một nhà hoạt động từ thiện.

Tờ The New York Times cho biết, liên minh này dự định đệ trình một kế hoạch lên Liên Hợp Quốc để đảm bảo giới hạn phát khí thải nhà kính do Paris quy định. Liên minh cũng đang đàm phán với Liên Hợp Quốc để xây dựng Dự án Phát triển Quốc gia (NDC) - một bộ tiêu chuẩn khí thải cho mỗi nước tham gia theo Hiệp định Paris sẽ được 195 nước khác thực hiện trong hiệp định.

Được thành lập vào năm 2015, Hiệp định Paris nhằm mục đích ngăn chặn sự thay đổi khí hậu trước khi mức nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt đến mức mà các nhà khoa học cho là sẽ có những ảnh hưởng thảm khốc và không thể đảo ngược trên hành tinh này.

Tỷ phú Bloomberg hiện là Thư ký đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Các thành phố và Biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, ngày 2/6 vừa qua, tổ chức từ thiện của ông có tên Bloomberg Philanthropies cũng cam kết sẽ tài trợ khoảng 15 triệu USD (gần 341 tỷ đồng) trong 2 năm tới cho Công ước khung của Liên hợp quốc về thay đổi khí hậu.

Theo Business Insider, vì quyết định của Tổng thống Trump, Liên Hợp Quốc đã mất 2 tỷ USD để tài trợ cho các chương trình hành động về thay đổi khí hậu bằng cách rời khỏi Hiệp định Paris.

Được biết, ngoài Hoa Kỳ, chỉ có 2 quốc gia khác là Nicaragua và Syria không phải là thành viên của hiệp định Paris. Sau khi Trump thông báo Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định này, ông gọi hiệp định này là “tái phân phối phần lớn tài sản Hoa Kỳ cho các nước khác”.

Về vấn đề này, Liên minh mới do tỷ phú Bloomberg cho biết, họ sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì vai trò của Mỹ trong hiệp định.

Cụ thể, Bloomberg cũng nói trong một thông cáo báo chí: “Người Mỹ sẽ tôn trọng và tuân thủ Hiệp định Paris bằng cách thực hiện từ những điều nhỏ nhất. Và không có điều gì Washington có thể làm để ngăn chặn chúng tôi”.

Hồng Vân