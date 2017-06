Phát hiện hàng tấn thịt heo bốc mùi hôi thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ

Kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh thịt heo tại phường An Phú, thị xã Thuận An, lực lượng chức năng phát hiện hàng tấn thịt chuyển màu vàng, bốc mùi hôi thối chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Hơn 1 tấn thịt heo bốc mùi chuẩn bị đem đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Chiều 2/6, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện 4 cơ sở kinh doanh thịt heo tại phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện 1,3 tấn thịt heo chuyển màu vàng, chảy nước hôi thối đang được chuẩn bị phân phối ra thị trường.

Thời điểm kiểm tra vào chiều 1/6, chủ các ki ốt đều không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc lô hàng. Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính số tiền hơn 5,2 triệu đồng, buộc tiêu hủy số sản phẩm không đảm bảo chất lượng nói trên.

Trước đó, tổ công tác này cũng đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh tại số 59/2 khu phố 1, phường An Phú (thị xã Thuận An) phát hiện lô thịt heo bệnh gần 1,5 tấn cũng với. Bà Nguyễn Thị H. chủ kho hàng này khai nhận đã thu mua thịt heo trôi nổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về bán đi bán cho công nhân khu công nghiệp và bỏ mối cho các quán cơm bình dân.

Thịt heo để trong nhà vệ sinh.

Theo Cục Cảnh sát Môi trường, thời gian gần đây, tình hình thu mua thịt heo bệnh, heo chết giá rẻ sau đó bán cho người dân tiêu thụ với giá gần bằng thị trường tại một số địa bàn như: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, riêng Phòng 7B - Chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực về y tế vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an đã phát hiện 12 vụ vi phạm với số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đơn vị này khuyến cáo người dân nên cân nhắc khi tiêu thụ sản phẩm thịt heo giá rẻ, trôi nổi trên thị trường để tránh ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Trung Kiên