15 trẻ em Nam Sudan tử vong sau khi tiêm phòng vắc xin sởi

Bộ Y tế Nam Sudan ngày 2/6 cho biết 15 trẻ nhỏ ở miền Đông Nam nước này đã tử vong và 32 em khác có triệu chứng sốt, tiêu chảy và nôn mửa sau khi tiêm vắc xin phòng sởi không được bảo quản đúng cách.

Trẻ em Nam Sudan. Ảnh: AFP.

Theo thông báo, cuộc điều tra về các trường hợp tử vong trong chiến dịch tiêm phòng sởi hồi tháng trước ở ngôi làng hẻo lánh Nackodopele, bang Kapotea, cho thấy nguyên nhân là do lỗi của con người.

Bộ trưởng Y tế Nam Sudan, Riek Gai Kok cho biết vắc xin này đã không được bảo quản trong tủ lạnh trong khi nhân viên y tế tiêm phòng cho trẻ lại không được đào tạo. Họ chỉ dùng 1 xylanh để tiêm cho nhiều cháu trong 4 ngày của chiến dịch tiêm chủng. Ông Gai Kok cho biết toàn bộ trẻ em tử vong đều dưới 5 tuổi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng các trẻ này tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc nghiêm trọng bởi vắc xin bị hỏng gây ra, đồng thời cho rằng nhóm tiêm phòng đã không tuân thủ các tiêu chuẩn về dịch tễ được WHO thông qua.

Bộ Y tế Nam Sudan hồi tháng trước đã bắt đầu một chiến dịch tiêm phòng sởi đầy tham vọng cho hơn 2,3 triệu trẻ em ở nước này. Dịch sởi bùng phát ngày càng nhiều ở Nam Sudan trong 10 năm qua. Theo số liệu chính thức của Nam Sudan, tính tới tháng 12/2016, có hơn 1.130 trường hợp nghi nhiễm sởi ở quốc gia Đông Phi này.

