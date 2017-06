5 bệnh ung thư thường gặp đe dọa tính mạng đàn ông

Ung thư phổi

Cả người hút thuốc trực tiếp và hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ mắc ung thư phổi. Diễn viên hài Hán Văn Tình, ca sĩ Minh Thuận, NSƯT Duy Thanh đều qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Đây là căn bệnh rất phổ biến ở phái mạnh với tỷ lệ tử vong cao. Khói thuốc bạn hít phải là nguyên nhân gây ra những cơn ho kéo dài, khó thở triền miên kèm theo đờm và máu. Để tránh căn bệnh hành hạ vào những năm cuối đời, bạn hãy bỏ thuốc lá, tránh xa những nơi có khói thuốc.

Dấu hiệu bệnh ung thư phổi

Ung thư vòm họng

Ngày 25/5, diễn viên Hàn Quốc Kim Woo Bin thông báo mắc bệnh ung thư vòm họng. Nam tài tử nổi tiếng có lối sống lành mạnh, điều độ và chung thủy nhưng vẫn không thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm. Các triệu chứng phổ biến của ung thư vòm họng bao gồm chảy máu mũi hoặc tắc nghẽn mũi, đờm có máu. Bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng ở tai như tai bị chẹn, tiếng ồn vang vọng, khiếm thính, đau đầu, cổ sưng do các hạch bạch huyết phình to, mí mắt rủ xuống, hoa mắt, tê mặt do dây thần kinh sọ não. Ung thư giai đoạn tiến triển thường làm giảm cân, mệt mỏi, đau xương... Sex bằng miệng, sử dụng rượu và ăn ít chất xơ, hút thuốc lá, kèm thêm môi trường làm việc ô nhiễm là những nguyên nhân phổ biến gây bệnh.

Cách điều trị ung thư vòm họng