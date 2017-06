Tài xế Trung Quốc 'thiêu chết' 10 em nhỏ Hàn Quốc

Giới chức Trung Quốc hôm 2/6 đã gọi vụ cháy xe buýt vào tháng trước khiến 10 em nhỏ Hàn Quốc thiệt mạng là một hành động cố ý gây ra hỏa hoạn, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc về kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy hôm 9/5 khi một chiếc xe buýt trường học chở 11 em học sinh và 1 giáo viên bốc cháy bên trong đường hầm Taojiakuang, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.



Hiện trường vụ cháy thương tâm. (Ảnh: Yonhap)

Ngoài 10 em nhỏ Hàn Quốc, 1 em học sinh Trung Quốc, tài xế và giáo viên cũng tử vong trong vụ hỏa hoạn. Các em học sinh này đang theo học tại một cơ sở của một trường quốc tế, chủ yếu phục vụ cho người Hàn tại Trung Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong số các em học sinh thiệt mạng có 5 em người Hàn và 6 em người Trung Quốc dựa trên thông báo của chính quyền Uy Hải. Tuy nhiên, Đại sứ quán Hàn Quốc tuyên bố 10 em học sinh là người Hàn Quốc, trong đó có cả những em mang hai quốc tịch (Trung-Hàn).

Theo điều tra, tài xế Cong Weizi đang ở trong tình trạng kém minh mẫn khi tiến hành đốt xe buýt sau khi đâm vào một phương tiện đi phía trước.

Công an tỉnh Sơn Đông cho biết tại một cuộc họp báo hôm 2/6 rằng Cong đã mua bật lửa và xăng, đặt chúng lên xe rồi châm lửa, một ngày sau khi y nhận được thông báo đuổi việc của nhà trường.

Trong cuộc họp báo, Phó Giám đốc Công an Sơn Đông, Wang Jincheong nói rằng nguyên nhân gây ra vụ cháy xe buýt ở Uy Hải là do tài xế cố ý gây hỏa hoạn và đã phát hiện bằng chứng chứng minh xăng và bật lửa là do tài xế mua.

Công an Trung Quốc tin rằng vụ hỏa hoạn là một tội ác được lên kế hoạch, đồng thời cho biết hình ảnh từ camera giám sát trên xe buýt và những đoạn video được trích xuất từ 280 phương tiện đi qua đường hầm vào thời gian hỏa hoạn cho thấy ngọn lửa bốc lên từ ghế lái xe.

Họ cũng thu thập được những hình ảnh trong đó Cong có vẻ như đang lưỡng lự mở can dầu hỏa khi đang lái xe. Việc anh ta mua xăng cho chiếc xe buýt chạy bằng diesel và mang theo bật lửa trong khi không phải là người hút thuốc lá đã khiến cảnh sát củng cố thêm lập luộn rằng Cong đã có kế hoạch cụ thể trước khi gây án.

Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân nói rằng họ không thể chấp nhận kết quả điều tra này.

"Có nhiều điểm nghi vấn trong thông báo", Kim Mi-seok, trưởng nhóm gia đình các nạn nhân nói. "Chính quyền Trung Quốc dường như đang cố đổ hết trách nhiệm cho tài xế".

Ông Kim cũng bác bỏ tuyên bố lửa bốc lên từ ghế tài xế mà nói rằng nó bắt nguồn từ phía bên tay phải của xe.

Trong thông báo vào trưa 2/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông đã thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức để bồi thường thỏa đáng cho người nhà các nạn nhân.

Sầm Hoa