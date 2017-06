Mùi hóa chất từ biệt thự 'tố' ông trùm ma tuý tại Sài Gòn

Căn biệt thự trong khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) sử dụng tiền điện vượt trội, có mùi hóa chất tại quạt hút gió... khiến trinh sát phát hiện hành vi điều chế ma tuý của băng nhóm Văn Kính Dương.

Báo cáo với Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chiều 2/6 về chuyên án phá đường dây sản xuất ma túy do Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu, ngụ Hà Nội) cầm đầu, thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho biết, manh mối được phát hiện từ giữa năm ngoái.

Thời điểm đó, quận Bình Thạnh nổi lên đầu mối cung cấp thuốc lắc số lượng lớn, hàng bắt nguồn từ căn biệt thự tại khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh). Biệt thự có người canh gác, được lắp nhiều camera giám sát.

Suốt nhiều ngày theo dõi, trinh sát phát hiện ngôi nhà sử dụng một lượng điện cực lớn, mùi hóa chất vương ở quạt hút gió. Phía trong có nhiều chai lọ hoá chất dùng để sản xuất thuốc lắc. "Xác định đây là nơi sản xuất ma túy, chúng tôi lập chuyên án để khám phá", thiếu tướng Minh kể.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về chuyên án. Ảnh: Quốc Thắng.

Tuy nhiên, ngay sau đó những người trong biệt thự thu dọn đồ đạc, chuyển đến hoạt động ở những nơi hẻo lánh thuộc tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Khánh Hòa... Các chất thải hoá chất được chúng đóng vào bao tải, chờ trời tối chở đi vứt xuống sông. Tất cả các xưởng sản xuất ma tuý này đều do Văn Kính Dương cầm đầu.

Trong lần phát hiện ôtô chở rác thải hóa chất chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về miền Tây, 3 trinh sát được lệnh đón đầu ở các đường thuộc Bến Lức, Tân An và Tiền Giang. Khi xe tải xuống cao tốc tấp sát mé sông, nam trinh sát trẻ đang bám theo sợ bị chúng phát hiện nên phải tắt đèn xe máy. Không may, anh tông phải chướng ngại vật, ngã trọng thương.

"Tuy nhiên, trinh sát vẫn cố bò lại gần theo dõi. Khi đống rác thải được tẩu tán xuống sông, ôtô bỏ đi thì anh ấy mới báo cáo chỉ huy đến thu tang vật và đưa mình đi cấp cứu", ông Minh kể.

"Chúng tôi mất rất nhiều thời gian theo dõi và phải chờ thu thập thêm chứng cứ, tang vật khi nào chắc chắn mới phá án. Nhưng để các đối tượng kéo dài hành vi sẽ gây hậu quả rất lớn nên cuối năm 2016 ban chuyên án bắt một nhóm nhỏ tại quận Bình Thạnh, tuyệt đối bí mật", ông Minh cho biết thêm.

Dương, kẻ cầm đầu và người tình. Ảnh: C.A

Không hay biết một trong số đối tác của mình vừa bị bắt, Dương và đồng phạm vẫn tiếp tục điều chế thuốc lắc, ma tuý đá. Mới đây, khi Dương vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các trinh sát ập đến khống chế. Cùng lúc, hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm này tại TP HCM và các tỉnh thành.

15 người liên quan bị bắt giữ. Hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ) bị thu giữ. Nhiều máy móc, thiết bị, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội... bị niêm phong. Tổng tài sản bị kê biên khoảng 60 tỷ đồng.

Bí thư Thành Uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương thành tích phá án của Công an TP HCM và Công an quận Bình Thạnh. "Tôi nghĩ chuyên án này đã đi vào lịch sử đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý của Công an TP HCM", ông nói.

Quốc Thắng