8 thỏi son vừa "đáng đồng tiền bát gạo" lại vừa đúng chuẩn trendy 2017

Son môi luôn là vũ khí quan trọng để làm nổi bật vẻ cuốn hút và quyến rũ của phái đẹp. Điều quan trọng là bạn cần biết được cách để chọn ra màu son phù hợp với chính mình.

Son môi luôn là "vật bất ly thân" trong túi trang điểm của các quý cô, trong túi đồ của các nàng ít nhất cũng phải có 2 thỏi son: 1 là son dưỡng và thỏi còn lại là son màu. Nhưng nếu chỉ có 2 thỏi son thôi thì chưa đủ, bởi trong nhiều dịp khác nhau chúng ta cần chọn những màu son khác nhau, chưa kể là các hãng mỹ phẩm ngày càng tung ra nhiều dòng son mới: từ son lì, son kem lì, son bút chì cho tới son bóng....

Bây giờ trong túi các nàng không chỉ cần có 2 mà cần có đến vài thỏi son các loại ấy chứ. Dưới đây là 8 thỏi son đã được chọn lọc kĩ càng với những tiêu chí "chuẩn trendy 2017" dành cho các nàng.

* Chọn son đi làm hàng ngày

1. Son Dior Addict Lip Glow là có giá khoảng 700.000 VNĐ

Đây là thỏi son dưỡng có màu rất nhẹ, phù hợp để trang điểm đi làm. Chất son mượt mềm, trong veo, thỏi son này thực sự xứng đáng nằm trong túi xách của các cô nàng "bánh bào". Vì là son dưỡng nên khi thoa lên môi, Dior Addict Lip Glow sẽ đem lại hiệu ứng hơi bóng nhẹ, cùng với đó, làn môi của bạn cũng trở nên mềm ẩm và tươi tắn hơn với các sắc màu rất tự nhiên.

2. Son Chanel Rouge Allure Ink màu #140 có giá khoảng 900.00 VNĐ

Đây là thỏi son cũng mới ra mắt và nhận được sự yêu thích của nhiều quý cô. Với những nàng công sở thì màu son #140 rất phù hợp. Tone màu cam nude nhẹ nhàng không hề kén da mà lại rất hợp mốt năm nay. Son có mùi kem thơm nhẹ với đầu cọ dẹt và hơi thuôn giúp cho việc tán lên môi khá dễ dàng. Khi mới thoa lên môi, lớp son hơi bóng một chút nhưng khoảng hơn 30 phút sau sẽ chuyển thành một lớp nhung mướt nhẹ rất đẹp, mềm mượt và không làm lộ vân môi. Chắc chắn các cô nàng môi khô sẽ rất thích chất son của Chanel Rouge Allure Ink.

3. Son Manmode Creamy Tint Color Palm Light màu 01- Burnt Rose có giá khoảng 200.000 VNĐ

Đây chắc hẳn là thỏi son mà nàng nào cũng muốn sở hữu, thương hiệu Manmode thì khỏi phải bản rồi, bên cạnh dòng Intense thì dòng Light mới này có nhiều tone màu sáng hơn. Màu #01 là sắc cam tươi tắn vô cùng "nịnh da", chất son lì mềm mượt trứ danh của dòng son bút chì Mamonde sẽ mang lại cho bạn đôi môi tươi tắn, với dòng light, khi đánh lên môi sẽ có độ bóng nhẹ, trông rất căng mọng.

4. Son 3CE x Lily Maymac Matte Lip Color màu Holy Rose #118 có giá khoảng 350.00 VNĐ

Với son 3CE x Lily Maymac Matte Lip Color thì Holy Rose #118 là màu đỏ đất cực kỳ tôn da. Đây cũng là màu son dễ đánh nhất trong cả 3 màu và phù hợp với tất cả các sắc da. chất son khá mềm mượt và không gây khô môi nhiều. Màu son đỏ đất nhẹ nhàng không quá đậm, cũng không kén da, bạn có thể đánh lòng môi hoặc cả môi đều rất đẹp.

5. Son PONNY EFECT màu Flawless có giá hơn 400.000 VNĐ

Đây là dòng son kem lì Stay Fit Matte Lip Color. Chất son nhẹ, lên màu rực rỡ, không làm lộ rõ vân môi, bền màu đến 8 giờ đồng hồ, không lem và không làm khô môi. Với màu Flawless, trong bảng swatch thì tưởng chừng là màu đỏ đậm hơi bóng, nhưng khi đánh lên môi 1 lớp mỏng lại rất nhẹ nhàng, để tạo màu đỏ đậm thì bạn phải đánh 2 lớp. Đây thực sự là thỏi son 2 trong 1, mà bạn vừa có thể sử dụng đi làm hay đi tiệc.

* Đi chơi hoặc đi tiệc

1. Son 3CE LIP LACQUER màu Backsatge, có giá khoảng 350.000 VNĐ

KSon 3CE LIP LACQUER có nhiều ưu việt như mềm môi, khi đánh lên môi hơi bóng nhưng để khô thì sẽ lì, son khá bền màu và không hề khô môi. Cây son 3CE này có thể đánh cả môi hoặc lòng môi đều đẹp phù hợp với thời tiết châu Á. Với gam màu đỏ backstage này thì bạn chỉ cần chọn cho mình một chiếc đầm ôm mềm mại là đã đủ quyến rũ rồi.

2. Son Make Up For Ever Artist Rouge Lipstick màu C405 có giá khoảng 500.000 VNĐ

Thỏi son đỏ này của Make Up For Ever không chỉ bởi giá cả rất hợp túi tiền, mà còn bởi chất son kem mịn mượt, không làm khô môi, thậm chí còn giữ màu lên tới 8 tiếng. Bên cạnh sắc đỏ trầm của 3CE thì bạn cũng nên sở hữu một sắc đỏ tươi - chính là màu C405 của dòng son này.

3. Son Sephora Cream Lip Stain màu 01 có giá khoảng 320.000 VNĐ

Son Cream Lip Stain của Sephora có mùi hương vô cùng ngọt ngào và chất son siêu lì, tuy có hơi khô môi nhưng lại sở hữu khả năng lên màu chuẩn khỏi bàn. Màu số 01 Always Red với sắc đỏ lạnh cực "sang chảnh" chính là màu được các tín đồ làm đẹp Việt săn lùng nhiều nhất.