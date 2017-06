Nắng như đổ lửa tiếp tục bao phủ Hà Nội và miền Bắc ngày 3/6

Chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ dự báo nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ. Khu vực Hà Nội từ ngày 3-5/6 tới trời nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h một số nơi trên 39 độ C như: Hòa Bình (39,3 độ C), Lạng Sơn (39,5 độ C), Hà Đông (40,3 độ C)...

Dự báo từ ngày 3-5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Khu vực Hà Nội từ ngày 3-5/6 tới trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-41 độ C.... Từ ngày 6/6 tới nắng nóng sẽ dịu dần.

Trên biển, vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo các vùng đêm 2/6: Phía Tây Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.