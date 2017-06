Nga sẽ không phủ quyết lệnh cấm vận Triều Tiên của Liên Hợp Quốc

Tổng công ty điện lực miền Bắc vừa có công điện yêu cầu 27 đơn vị điện lực phải dừng toàn bộ các thao tác trên lưới điện gây mất điện cho khách hàng do thờt tiết đang xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức rất dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như: say nắng, say nóng, đột quỵ do nắng nóng...