Need For Speed: Payback tung ra trailer đầu tiên, lái xe điên cuồng như Fast and Furious!

Ít phút đồng hồ trước đây, EA đã chính thức giới thiệu phiên bản mới nhất của series game đua xe lâu đời Need For Speed. Tựa game mới nhất này sở hữu cái tên khá đơn giản ngắn gọn: Payback. Thông qua đoạn trailer đầu tiên này, game thủ có thể thấy những cuộc đua xe đường phố đã bị đẩy lên tầm cao mới chẳng khác gì những bộ phim Fast and Furious gần đây cả:

Need For Speed Payback Reveal Trailer

Trong đoạn trailer đầu tiên của Need For Speed: Payback, EA giới thiệu rằng: "Bạn sẽ là một tay đua cùng đồng đội mình giành lấy những gì đã mất và trả thù The House, một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Chúng kiểm soát những sòng bài, đám tội phạm và thậm chí là cả cảnh sát trong thành phố Fortune Valley. Chiếc xe của bạn là trung tâm của mọi thứ. Bạn cần tạo ra một chiếc xe hoàn hảo, "độ" chúng hết mức có thể để tạo ra một cỗ máy tốc độ phục vụ mục đích riêng của mình."

Nếu như phiên bản Need For Speed được Ghost Games phát triển và EA phát hành hồi tháng 11/2015 là một tựa game đưa game thủ hâm mộ series này trở về quá khứ thời những tựa game đua xe lấy bối cảnh đường phố với những chi tiết độ xe sâu và cuốn hút như NFS Underground vẫn còn thịnh hành, thì Need For Speed: Payback sẽ là một hướng đi rất khác, giống với Need For Speed: Undercover cách đây nhiều năm, với một cốt truyện kịch tính làm trung tâm.

Tương tự như nhiều phiên bản Need For Speed khác, Payback vẫn sở hữu hai thứ quan trọng nhất của series, đó là những chiếc xe có thật, và cảnh sát. Những cuộc đua được hứa hẹn sẽ nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đoạn trailer chưa cho chúng ta biết nhiều, ngoại trừ việc dàn xế hộp trong phiên bản mới sẽ rất đa dạng, từ pickup địa hình đến siêu xe thể thao phóng như tên bắn.

Need For Speed: Payback sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10/11 tới trên ba nền tảng PC, Xbox One và PS4.