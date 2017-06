Bộ GD-ĐT giao đề thi cho các tỉnh, thành vào ngày 10/6

Chiều ngày 2/6, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh Bình Dương cùng các sở, ngành về công tác chuẩn bị trước kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Năm nay, tỉnh Bình Dương có hơn 10.140 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 747 em. Thí sinh được bố trí thi tại 425 phòng ở 17 điểm thi. Các phương án hỗ trợ thí sinh trong hai ngày thi đã được sở, ngành phối hợp chuẩn bị xong.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đi kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: HL

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Sáng, thông tin công tác phối hợp cùng các sở, ngành về bố trí phòng thi, đội ngũ cán bộ coi thi, hỗ trợ thí sinh đã được chuẩn bị kỹ càng. Công tác tập huấn cán bộ coi thi, in sao đề thi đã hoàn tất.

Bà Sáng đánh giá việc đi lại của thí sinh tại các huyện xa đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho thí sinh. Bất cứ thí sinh nào gặp khó khăn về kinh tế, đi lại trong quá trình thi sẽ được hỗ trợ toàn diện, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế khó khăn.

Ngoài lực lượng giáo viên trên địa bàn do Sở GD-ĐT điều động, còn có sự phối hợp của hai trường ĐH Bình Dương và ĐH Thủ Dầu Một với tổng số cán bộ, giảng viên gần 500 người.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM, thành viên Ban chỉ đạo thi Quốc gia, lưu ý Ban chỉ đạo thi tỉnh Bình Dương cần thận trọng trong công tác vận chuyển, in sao đề thi. Đặc biệt là việc tổ chức thi cho các thí sinh tự do, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, vì kỳ thi này tỉnh giữ vai trò chủ đạo.

Theo ông Nghĩa, thí sinh tự do thi theo bài thi chứ không thi theo môn như các học sinh THPT nên công tác coi thi, in sao, giao nhận đề thi phải hết sức chặt chẽ, hạn chế sai sót.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga, lưu ý Ban chỉ đạo thi tỉnh Bình Dương phải đảm bảo bí mật của đề thi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho phòng thi và các khâu trong in sao đề thi. Đồng thời cần lường trước các tình huống có thể nảy sinh trong quá trình thi như mưa lũ, an toàn thực phẩm, giao thông trên địa bàn tỉnh để có các phương án dự phòng, xử lý hiệu quả.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc với với UBND tỉnh Đồng Nai, cùng các sở, ngành về công tác chuẩn bị trước kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đoàn công tác của Bộ GDĐT làm việc với tỉnh Bình Dương. Ảnh: HL

Toàn tỉnh Đồng Nai có 48 điểm thi, với trên 1.100 phòng thi, phân bố tại 11 huyện, thị TP. Số thí sinh tham gia thi dự kiến 26.200 thí sinh. Trong đó, gần 1.000 thí sinh tự do sẽ được bố trí thi tại TP Biên Hòa nhằm hạn chế rủi ro có thể ra.

Bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho hay kỳ thi năm nay dự kiến huy động khoảng 2.800 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, 240 cán bộ phụ trách điểm thi và thư ký điểm thi, 200 giáo viên chấm thi. Riêng về lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ y tế tại các điểm thi có khoảng 300 người.

Ba Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Lạc Hồng, ĐH Lâm Nghiệp phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai trong công tác tổ chức thi, coi thi và chấm.

Đại diện phía Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, thông tin sẽ giảm 50% giá vé xe bus tuyến cố định cho thí sinh trong các ngày thi. Đồng thời sẽ có phương án dự phòng tăng cường xe chở học sinh nếu số lượng thí sinh gia tăng đột biến.

TS Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, lưu ý Ban chỉ đạo thi tỉnh Đồng Nai cần tập huấn thật kỹ công tác sao in đề thi, công tác coi thi và vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh Đồng Nai nhiều năm qua. Tỉnh có số lượng thí sinh rất đông, nhưng công tác chuẩn bị theo báo cáo, đảm bảo đúng tiến độ.

Thứ trưởng thông tin thêm, ngày 10/6 Bộ GD-ĐT sẽ giao đề thi tất cả môn cho các địa phương. Đề thi dự bị sẽ được giao vào ngày 17/6. Các địa phương sẽ có một tuần để chuẩn bị công tác in sao. Vì vậy công tác tập huấn, chuẩn bị in đề thi cần được địa phương đặc biệt chú trọng.

