12 mỹ nam đang gây 'bão' tại Hàn Quốc

Danh sách lọc ra từ các trang Naver, Dispatch..., dựa trên lượng tương tác của số đông khán giả. Sau cơn sốt "Hậu duệ mặt trời", Song Joong Ki (1985) trở thành mỹ nam được yêu mến hàng đầu Hàn Quốc. Trước đó, anh ghi dấu với "Chuyện tình Sungkyunkwan", "Sói", "Nice guy"... Tháng bảy này, tài tử tái ngộ khán giả qua bom tấn "Battleship island " đóng cùng hai ngôi sao Hwang Jung Min và So Ji Sub.

* Trailer phim "Battleship Island"

* Fan nữ xếp hàng tiễn Lee Min Ho nhập ngũ

* Trailer phim "Real"

* Ji Chang Wook trong phim "Đối tác bất ngờ"

* Lee Seung Gi hát "Because you’re my woman"

Lee Jong Suk được truyền thông Hàn mệnh danh là "mỹ nam đẹp hơn hoa" nhờ làn da trắng, chiều cao 1,86 m và nụ cười rạng rỡ. Xuất thân từ người mẫu, tài tử nhanh chóng thành danh khi chuyển sang đóng phim. Các tác phẩm nổi bật của diễn viên sinh năm 1989 gồm: "School 2013", Đôi tai ngoại cảm", "W - Two worlds" (Hai thế giới). Anh đang quay các cảnh cuối trong series "While you were sleeping" (Khi nàng ngủ say), dự kiến phát sóng vào tháng bảy.