Thành lập Liên hiệp hội sinh viên tại London

Sinh viên Việt Nam tại 8 trường đại học hàng đầu ở Luân Đôn (Vương quốc Anh) vừa thành lập Liên hiệp hội sinh viên Luân Đôn VUL (Vietnamese Union of London) nhằm thúc đẩy việc phát triển khối cộng đồng sinh viên tại đây.

Hàng năm có hàng nghìn sinh viên Việt Nam theo học tại các trường trung học và đại học tại Luân Đôn. Đây cũng chính là khối cộng đồng sinh viên Việt Nam lớn nhất tại Vương quốc Anh.

Mới đây, sinh viên Việt Nam tại 8 trường đại học hàng đầu Luân Đôn (gồm University of Westminster, London School of Economics and Political Science (LSE), Imperial College London, University College London (UCL), City University London, BPP University, Greenwich University và University of Bedfordshire) đã thành lập Liên hiệp hội sinh viên Luân Đôn VUL (Vietnamese Union of London) nhằm thúc đẩy phát triển khối cộng đồng sinh viên tại thủ đô của Vương quốc Anh.

Poster chương trình trại hè Solisca.

Với số lượng đông đảo, các hội sinh viên Việt tại từng trường đại học đã tổ chức rất nhiều các hoạt động kết nối cộng đồng đặc sắc và ấn tượng xuyên suốt năm học, từ các chương trình thi kiến thức như Student Challenge cho đến chương trình quảng bá ẩm thực Việt Nam Vietfest hay sự kiện văn hóa lớn nhất của du học sinh tại Vương quốc Anh - LSE show.

Các sự kiện này đều gây ấn tượng mạnh và thu hút cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và cả những sinh viên quốc tế tham gia sự kiện. Tất cả đã tạo nên bức tranh đa màu sắc và giàu ý nghĩa đến với cuộc sống của du học sinh tại Vương quốc Anh.

Trại hè Solisca được tổ chức tại rừng quốc gia New Forest.

Thời gian tới, Liên hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Luân Đôn sẽ tổ chức chương trình Trại hè Solisca. Trong đó có cuộc thi Solisca Treasure Hunt (săn tìm kho báu) hứa hẹn sẽ là hoạt động thu hút nhiều người tham gia nhất. Hoạt động này được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng The Amazing Race (Cuộc đua kì thú), được lên ý tưởng và chuẩn bị kĩ lưỡng, với phần thưởng thú vị dành cho đội thắng cuộc. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức cắm lửa trại và các hoạt động văn nghệ, giao lưu giữa các bạn sinh viên.

Ban tổ chức hy vọng chương trình Solisca sẽ đánh dấu một hướng đi mới trong việc phát triển và đoàn kết cộng đồng sinh viên Việt tại Luân Đôn, đồng thời mô hình của chương trình này có thể được phát huy, nhân rộng trên toàn khối sinh viên Việt tại Anh.

Thanh Hùng