Trinh sát "bật mí" hành trình phá án ma tuý lớn nhất nước

Để khám phá chuyên án sản xuất ma tuý lớn nhất nước, trinh sát Đội Cảnh sát ma tuý Công an quận Bình Thạnh, TPHCM phải mất 1 năm để xác minh lý lịch, thu thập chứng cứ. Có lúc chuyên án tưởng chừng rơi vào "ngõ cụt' nhưng với sự kiên trì đeo bám, nghiệp vụ sắc bén, vụ án đã được đưa ra ánh sáng.

Hành trình khám phá chuyên án ma túy lớn nhất nước

Đại úy Đặng Vĩ Thành - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, người trực tiếp tham gia từ đầu và triệt phá "hang ổ" sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay chia sẻ: "Thời gian đầu, công tác tiếp cận trinh sát gặp không ít khó khăn bởi do Đội ma túy Công an quận Bình Thạnh nói riêng và kể cả Công an TPHCM hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ trinh sát sản xuất ma túy nên anh em trong đội vừa làm vừa báo cáo về Ban chuyên án và lãnh đạo Công an TP để kịp thời vạch ra kế hoạch".

Cũng theo Đại úy Thành, chuyên án "mở màn" vào tháng 5/2016, khi thông tin về đường dây sản xuất ma túy "cực khủng" được hé lộ cũng là lúc trinh sát đội ma túy Công an quận Bình Thạnh căng mình vào hành trình xác minh lý lịch đối tượng vô cùng gian khó.

Toàn bộ 15 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ

"Ông trùm' điều hành xưởng sản xuất ma túy khá gian xảo khi dùng đàn em thân tín là bà con họ hàng, mọi hành tung, dấu vết được bọn chúng xóa sạch. Mất 6 tháng ròng rã, trinh sát mới lần ra được lý của 10 đối tượng tham gia vào đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Giai đoạn 2 của chuyên án cũng gặp khá nhiều khó khăn, việc điều tra, thu thập chứng cứ diễn ra hết sức căng thẳng và hiểm nguy. Trinh sát phải giám sát tại từng điểm sản xuất và nơi ở của các đối tượng từ TPHCM đến Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để theo dõi và nắm chắc diễn biến quá trình hoạt động của từng đối tượng.

Đặc biệt việc vứt rác thải sau sản xuất ma túy được trinh sát chú ý. Qua theo dõi, trinh sát nắm bắt được các đối tượng trong đường dây sản xuất ma túy hành động khá cẩn trọng. Chúng thường bỏ rác, bao bì hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc trên các xe bán tải rồi chở đi đổ tại các điểm vắng vào lúc nửa đêm để Công an khó lần theo dấu vết, hoặc truy tìm bằng chứng.

Vị trí đổ rác cũng thay đổi liên tục, khi thì bãi rác, lúc thì giữa sông hay ruộng vườn hẻo lánh ở các tỉnh lân cận TPHCM như Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp,…

Toàn bộ quá trình hoạt động của các đối tượng trong đường dây sản xuất ma túy bị các trinh sát ghi hình

Trong lần đeo bám các đối tượng đi phi tang các vỏ và chai lọ hóa chất dùng trong việc sản xuất ma túy ở Đồng Tháp, Thiếu úy Lê Hoàn Hảo - trinh sát đội ma túy Công an quận Bình Thạnh đã bị tai nạn gãy chân nhưng vẫn kiên quyết bám theo mục tiêu. Thiếu úy Hảo hiểu rằng, nếu để mất dấu vết, chứng cứ phạm tội của đường dây sản xuất ma túy "khủng" này sẽ gây khó khăn rất nhiều cho việc phá án.

Sự "chuyên nghiệp" của đường dây sản xuất ma túy còn thể hiện trong việc bọn chúng không đặt xưởng sản xuất cố định 1 chỗ mà thường di chuyển liên tục sau mỗi mẻ thuốc lắc được sản xuất ra để tránh lộ “hang ổ”. Chúng thường chọn những nơi có địa hình hẻo lánh, vắng người không ai để ý và dễ quan sát người lạ xuất hiện.

Đặc biệt, các xưởng sản xuất và kho hóa chất thường không đặt chung một chỗ mà luôn được đặt cách xa nhau hàng chục cây số, nằm sâu trong rừng cao su và các rẫy trồng hồ tiêu, cách trục đường chính gần 1 km. Con đường nhỏ dẫn vào xưởng khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có 1 vài căn nhà.

Xưởng sản xuất ma tuy nằm lọt thỏm giữa núi rừng

Tại xưởng, các đối tượng này nuôi khá nhiều chó để giữ nhà và canh gác sự xâm nhập của người lạ mặt lảng vảng . Do đó, các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và theo dõi đối tượng. Để tránh sự nghi ngờ, các trinh sát của đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh trong suốt gần 2 tháng theo dõi, phải lén lút bò vào tiếp cận hang ổ lúc 2, 3h sáng mỗi ngày để giám sát hoạt động sản xuất tại đây.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng – Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, các đối tượng che giấu nhân thân rất kỹ, thể hiện qua việc chỉ trao đổi với nhau bằng biệt danh. Dù chỉ có 10 trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh nhưng đã triệt phá được đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ toàn bộ 15 đối tượng.

Tang vật được thu giữ hơn 200kg thuốc lắc, 35kg ma túy đá (với trị giá thị trường khoảng hơn 300 tỷ đồng), hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, 7 chiếc xe trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc chất đầy 7 xe tải...

Chiếc siêu xe của nhóm đối tượng bị công an thu giữ

Với kết quả phá án này, theo đánh giá của Ban giám đốc Công an Thành phố thì đây được xem là 1 đường dây tổ chức sản xuất, mua bán thuốc lắc lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Đường dây này có tổ chức rất chặt chẽ, có yếu tố nước ngoài, và khép kín từ khâu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất, vận chuyển, mua bán với những phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, có sử dụng hệ thống công nghệ, máy móc tự động mà cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Tuy nhiên với quyết tâm cao độ, quyết tâm tấn công tội phạm ma túy, cắt nguồn cung cấp ma túy cho địa bàn TPHCM và các địa bàn khác, tập thể cán bộ chiến sĩ Đội ma túy Công an quận Bình Thạnh cũng như các đơn vị tham gia phá án đã đồng sức đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn để khám phá thành công chuyên án này.

Đình Thảo - Trung Kiên