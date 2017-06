6 lần búa thần “Meo-Meo” bỏ Thor mà… bay mất, Ragnarok không phải lần đầu tiên

Sau khi xem trailer về phần tiếp theo của loạt phim Thor, “dân tình” đã xôn xao trước cảnh tượng búa thần Mjolnir bị Hela bóp nát. Ấy vậy nhưng, đây không phải lần đầu Thor bị mất “Meo-Meo”…

Bị phá hủy bởi The Destroyer

Trong loạt truyện Journey Into Mystery #118-119 (1965), búa thần Mjolnir đã từng bị phá hủy bởi The Destroyer. Đây là một bộ giáp được Odin tạo ra với sức mạnh vô cùng tận. Chỉ khi đối đầu, Thor mới nhận ra bộ giáp này kinh khủng tới mức nào. Bằng một vài thủ thuật nhỏ, Loki đã khiến The Destroyer có nhiệm vụ duy nhất là săn lùng và tiêu diệt người anh trai. Bộ giáp này có khả năng bắt được búa Mjolnir để tấn công Thor, không may rằng, khi vị thần sấm đoạt lại được vũ khí của mình, The Destroyer đã bắn ra năng lượng khổng lồ từ ngón tay, xẻ búa thần ra làm đôi.

“Meo-Meo” cũng không chịu nổi sức mạnh phá hủy từ The Destroyer

Beta Ray Bill xuất hiện

Ý tưởng vị hoàng tử của Asgard cho người khác mượn vũ khí “độc quyền” của mình đã trở thành sự thật khi Beta Ray Bill xuất hiện vào năm 1983. Trong một mô-típ kinh điển của truyện tranh siêu anh hùng, Thor và Beta Ray Bill được Odin sắp xếp một trận đấu để giành quyền làm chủ búa thần. Ai là người xứng đáng hơn? Không may rằng, Bill lại là người chiến thắng. Thế nhưng, Odin đã tìm ra giải pháp vẹn toàn khi tạo ra một cây búa mới mạnh mẽ không kém mang tên Stormbreaker, chỉ dành riêng cho Beta Ray Bill.

Beta Ray Bill từng chiến thắng trong cuộc thử thách để giành quyền làm chủ Mjolnir

Sự tàn lụi của Asgard

Avengers Disassembled nói về những ngày đen tối nhất của các siêu anh hùng Marvel nhưng Thor lại không nằm trong mạch truyện này. Anh chàng đang bận xử lý một hiểm họa ghê gớm hơn trong mạch truyện Thor #80-85 (2004). Asgard đã hứng chịu một sự kiện đáng nhớ: Ragnarok, khi mà thời khắc của những điều tăm tối nhất đã xảy đến. Lúc này, Loki đã tìm ra được nguồn năng lượng để tạo ra Mjolnir, hắn cũng “tiện thể” tạo ra một số những vũ khí Uru khác nữa. Thor nhanh chóng nhận ra, khi Mjolnir đối đầu với những vũ khí thần thánh khác sẽ để lại hậu quả nặng nề. Một lần nữa, Thor lại mất đi người bạn đồng hành và phải đứng lên bảo vệ quê nhà bằng những vũ khí không thể… thô sơ hơn.

Có vẻ như bộ phim mới của Marvel đang có những tình tiết khá giống với phân đoạn này

Magneto – Kẻ trộm búa thần

Trong những ngày đầu tại Ultimate Universe, Magneto từng đe dọa sẽ thay đổi cực từ của hành tinh và tạo ra những tàn phá khổng lồ trên toàn thế giới. Vào phần cuối của The Ultimates 3, Magneto đã thành công trộm được Mjolnir, hắn còn không quên tạo ra một cơn đại hồng thủy dìm chết nửa số siêu anh hùng tại New York. Mất “Meo-Meo” mới chỉ là khởi đầu, Thor quyết định hi sinh để hồi sinh Valkyrie và Captain America. Sau đó, anh ta du hành vào cõi chết với duy nhất một thanh trường kiếm để chống lại những oán hồn bất tận.

Hắn dự định sử dụng “Meo-Meo” để phá hủy cực từ của hành tinh

Thor mất tư cách sử dụng búa thần

Bộ truyện ngắn Original Sin đã hé lộ cho độc giả bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời dài vô tận của Thor. Khi đội Avengers chất vấn Fury về việc hãm hại The Watcher, vị chỉ huy này đã trì hoãn với Thor bằng một câu nói thầm bí ẩn. Và không biết vì lẽ gì, từ đó, Thor dần mất tư cách sử dụng “Meo-Meo”. Vị hoàng tử Asgard đã có một khoảng thời gian đen tối khi mất cả cánh tay cho bọn “Frost Giants” và thậm chí còn thấy một Thor khác cầm chiếc búa của chính mình. Mãi sau này, bộ The Unworthy Thor mới hé lộ lời nói bí ẩn của Fury khiến Thor khổ sở đến vậy.

Thor còn mất tư cách vài lần chứ đừng nói là hoàn toàn làm chủ được “Meo-Meo”

Mất búa xịn, dùng tạm hàng “fake”

