Thủ tướng thăm Hoa Kỳ: “Nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam”

Kết quả của chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ đã góp phần duy trì thế đối ngoại, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, đảm bảo tốt nhất lợi ích của đất nước trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều biến động phức tạp, nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Viêt Nam Hà Kim Ngọc đã có cuộc trao đổi về kết quả và ý nghĩa của chuyến thăm.

- Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc?

- Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Từ ngày 29 - 31/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và là tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ khi hai nước có Ban Lãnh đạo mới.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, được xác lập năm 2013, tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế, là sự tiếp nối chuyến thăm Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ còn đang tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy chính quyền và điều chỉnh ưu tiên chính sách đối nội và đối ngoại, nhất là trong kinh tế - thương mại, có thể nói chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả toàn diện, đáp ứng mục đích đề ra.

- Những kết quả đạt được cụ thể như thế nào thưa Thứ trưởng?

- Hai bên đã ra Tuyên bố chung, nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ đã đạt được nhiều kết quả và ý nghĩa quan trọng. Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm song phương Việt Nam nhân dịp dự Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam (ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm song phương Việt Nam nhân dịp dự Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng được đánh giá cao tại Quỹ Di sản, khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và thịnh vượng ở châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Hợp tác kinh tế là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm. Hai bên nhất trí ưu tiên hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư theo hướng hiệu quả và đôi bên cùng có lợi, tiếp tục coi đây là trọng tâm và động lực của quan hệ nói chung, chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, hợp tác, làm ăn.

Trong chuyến thăm đã diễn ra hai cuộc tọa đàm doanh nghiệp ở Thủ đô Washington và thành phố New York, thu hút nhiều nhà đầu tư tài chính lớn của Hoa Kỳ. Một loạt các thỏa thuận kinh tế lớn đã được doanh nghiệp hai bên ký kết với trị giá hơn 10 tỷ đô la, góp phần tạo việc làm và tăng trưởng ở cả hai nước.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ, vũ trụ, đổi mới sáng tạo…

Về quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được như Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương 2011, Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng 2015.

Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thống nhất tăng cường nỗ lực giải quyết các thách thức ở khu vực và toàn cầu như an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, bảo vệ môi trường, an ninh y tế, buôn bán người và động vật hoang dã, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc. Về Biển Đông, Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông 2002 (DOC), hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ thân mật với một số doanh nhân, trí thức kiều bào tại Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp, nhiều ý kiến tâm huyết về phát triển kinh tế - xã hội đất nước do bà con đề xuất được Thủ tướng ghi nhận và khẳng định sẽ giao các Bộ, ngành xem xét tích cực.

Có thể nói chuyến thăm đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực trụ cột của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Chuyến thăm của Thủ tướng tới Hoa Kỳ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển quan hệ hai nước, thưa Thứ trưởng?

- Ở thời điểm cuối năm 2016, khó có thể hình dung lại có chuyến thăm chính thức của Thủ tướng ta tới Hoa Kỳ ngay trong 6 tháng đầu của năm đầu tiên của chính quyền mới. Thủ tướng ta là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Hoa Kỳ và hội đàm với Tổng thống Donald Trump.

Tôi cho rằng đây là kết quả của chủ trương đúng đắn của Đại hội Đảng lần thứ XII là làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác và các nước lớn. Trong thời gian qua, ta đã triển khai đồng bộ chủ trương này. Ta đã hết sức chủ động và tích cực trong việc tiếp cận, xây dựng quan hệ với chính quyền và quốc hội mới của Hoa Kỳ, làm cho chính quyền và chính giới Hoa Kỳ hiểu rõ về tầm quan trọng của hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đối với mỗi nước và với việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Chính vì vậy chính quyền mới của Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với ta.

Chuyến thăm rất đúng thời điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này đã góp phần duy trì đà phát triển quan hệ, tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, củng cố cơ sở quan hệ đã được xây dựng và vun đắp trong nhiều năm qua, đặc biệt là góp phần xây dựng quan hệ làm việc với Lãnh đạo chính quyền và quốc hội mới, tăng cường hiểu biết về lập trường của nhau, giải tỏa một số quan ngại và xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Qua chuyến thăm, hai bên đã duy trì, mở rộng các cơ chế hợp tác, đối thoại để triển khai hợp tác cụ thể, đồng thời giải quyết những khác biệt, vấn đề nảy sinh kịp thời, không để cản trở đà phát triển chung của quan hệ.

Kết quả của chuyến thăm đã góp phần duy trì thế đối ngoại, đa phương hoá, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo tốt nhất lợi ích của đất nước trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều biến động phức tạp, nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

