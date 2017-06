Phó Thủ tướng chỉ đạo truy bắt đối tượng sát hại cháu bé 14 tuổi ở TPHCM

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình vừa giao Bộ Công an và UBND TPHCM khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt đối tượng truy sát, chém chết cháu bé 14 tuổi ở chung cư Đỗ Văn Sửu (phường 10, quận 5) đêm 30/5.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Đình Thảo)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an và UBND TPHCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm về sự việc các đối tượng truy sát, chém chết cháu bé 14 tuổi và làm bị thương 2 người khác vào đêm 30/5 tại khu chung cư Đỗ Văn Sửu, phường 10, quận 5.

“Bộ Công an và UBND TPHCM khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt, sớm đưa đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”- văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Trước đó, Công an quận 5 (TP HCM) trích xuất camera an ninh khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu ghi được hình ảnh nhóm thanh niên truy sát, chém chết bé trai L.K.H. (SN 2003) và làm 2 người khác trọng thương.

Cảnh sát cũng làm việc với nhiều nhân chứng và người liên quan thì được biết đêm ngày 30/5 nhóm người ở chung cư Đỗ Văn Sửu nhậu tại vỉa hè, dưới chân cầu Chà Và (quận 5). Bất ngờ có một cô gái chạy đến kêu cứu, phía sau là nam thanh niên đuổi theo. Khi mọi người trong bàn nhậu đứng lên bênh vực cô gái, cãi vã với nam thanh niên nên hắn bỏ đi. Tuy nhiên một lúc sau, 6 người chở nhau trên 3 xe máy ập đến, cầm mã tấu xông vào chém loạn xạ.

Do bé trai chạy chậm, đến chân cầu thang thì vấp ngã nên bị tên này ra tay liên tiếp vào lưng, sườn dẫn tới tử vong sau đó. Người dân cho biết cậu bé vừa từ chung cư xuống gọi bố lên nhà nghỉ thì xảy ra chuyện.

Thông tin mới nhất cho biết Công an quận 5, TPHCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành bắt giữ 2 nghi can trong vụ truy sát. Bước đầu, công an xác định 2 nghi can bị bắt nói trên cùng ngụ quận 8, TPHCM nhưng chưa thông tin danh tính cụ thể do đang trong giai đoạn truy bắt những nghi can còn lại.

Thế Kha