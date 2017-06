Một thế kỷ trẻ em Việt Nam qua ống kính quốc tế (2)

Những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức rất dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như: say nắng, say nóng, đột quỵ do nắng nóng...

(Xem: 21)