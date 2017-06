"Cắm" dự án cho ngân hàng: Dấu hiệu vi phạm hình sự

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng và Lê Văn Khoa đã thống nhất giao cơ quan công an làm rõ thông tin chủ đầu tư chung cư The Rubyland có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khi mang thế chấp ngân hàng nhà và đất đã bán cho khách hàng.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận cuộc họp của Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa và Huỳnh Cách Mạng về việc thông qua kết luận thanh tra tại chung cư 18 tầng Tân Hồng Ngọc, The Rubyland (phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú) do Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng làm chủ đầu tư.

Theo đó, sau khi nghe đại diện các Sở, ngành báo cáo nội dung vụ việc, 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng thống nhất chỉ đạo giao công an xem xét, làm rõ vi phạm pháp luật hình sự của chủ đầu tư trong việc vừa thế chấp tài sản cho ngân hàng thương mại đồng thời bán tài sản cho các hộ dân.

UBND TPHCM cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND quận Tân Phú hỗ trợ phương án tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chủ quyền cho các hộ dân tại chung cư. Đề xuất UBND TP có biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền lợi người mua nhà.

Liên quan đến những công trình xây dựng trái phép, UBND TP yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, nhóm trẻ Hồng Ngọc ở khu thương mại dịch vụ và trường tiểu học, trung học cơ sở tại chung cư. Cho đến khi có quyết định xử lý của chính quyền TP, mọi hoạt động, sự kiện tụ tập đông người trái pháp luật đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, UBND TP giao UBND quận Tân Phú phối hợp, chủ trì với Sở Xây dựng TP làm việc với ban quản trị chung cư, tập thể cư dân, chủ đầu tư và các cá nhân, tổ chức có liên quan để ghi nhận ý kiến đối với các hạng mục công trình vi phạm tại chung cư này.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo vụ việc trên trong thời hạn 20 ngày thông qua Sở Xây dựng. Riêng công an thành phố phải báo cáo trực tiếp vụ việc trên cho lãnh đạo thành phố.

Chung cư The Rubyland được đưa vào sử dụng năm 2009. Tính đến tháng 11/2015, tổng số căn hộ đã chuyển nhượng theo hợp đồng góp vốn và mua bán là 278/288 căn hộ.

Điều nghịch lý là từ khi cư dân dọn vào ở đến nay đã gần 7 năm nhưng chủ đầu tư không làm các thủ tục đề nghị các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCN) cho người dân. Nguyên nhân được xác định do Công ty Tân Hoàng Thắng đã đem chung cư The Rubyland thế chấp tại NHTMCP Sài Gòn (SCB) và lún sâu vào vũng nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo hồ sơ, dù công trình đã hoàn thiện, bàn giao nhà cho khách hàng nhưng cuối tháng 7/2009, Tân Hoàng Thắng đem quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại 12/6 Lũy Bán Bích thế chấp tại SCB để vay 90 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, với mục đích vay vốn rất khó hiểu “thực hiện dự án”.

Đến ngày 28/5/2010, giữa Tân Hoàng Thắng và SCB một lần nữa ký kết hợp đồng vay vốn với số tiền 67 tỷ đồng, thời gian vay 31 tháng, mục đích “tiếp tục thực hiện dự án” (tổng giá trị khoản vay 157 tỷ đồng cho cả 2 hợp đồng tín dụng).

Để vay thêm, Tân Hoàng Thắng tiếp tục lấy thêm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại 58/13 Lũy Bán Bích (cũng thuộc dự án Rubyland), đồng thời kèm theo giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp, thẩm duyệt PCCC... giao cho SCB nắm giữ. Tổng tài sản thế chấp được xác định 179 tỷ đồng.

Theo báo cáo của SCB, tính đến tháng 5/2016, Tân Hoàng Thắng đang nợ gốc và lãi với số tiền gần 326 tỷ đồng, thế chấp bằng dự án The Rubyland. Tính ra khoản nợ phải trả của Tân Hoàng Thắng tại 2 hợp đồng tín dụng tăng gấp 2,07 lần và 1,82 lần so với giá trị tài sản thế chấp. Nợ gốc cộng thêm tiền lãi điều chỉnh tăng liên tục từ 10,5%/năm lên 24,5%/năm, lãi phạt quá hạn 150% là lý do khiến số nợ của Tân Hoàng Thắng tăng chóng mặt.

Vụ việc thêm phần rắc rối khi năm 2013 SCB đã bán khoản nợ xấu của Tân Hoàng Thắng cho VAMC và đơn vị này đã chính thức khởi kiện Tân Hoàng Thắng để thu hồi nợ tại Tòa án Nhân dân quận Tân Bình.

Quế Sơn