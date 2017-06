WHO: Khói thuốc ‘gạch sổ’ hơn 4 vạn người Việt mỗi năm

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 40.000 người chết do thuốc lá. Con số này có thể tăng thành 70.000 trường hợp mỗi năm nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới. Tỷ lệ người đang hút thuốc lá, thuốc lào hiện nay (từ 15 tuổi trở lên) là 23,8%; tương đương 15,3 triệu người. Tổn thất về kinh tế do thuốc lá gây ra ước tính hơn 24.600 tỷ đồng (1,17 tỷ USD) mỗi năm tương đương với 0,97% GDP.

WHO ước tính, mỗi năm trên toàn cầu có trên 7 triệu ca tử vong vì các căn bệnh do thuốc lá gây ra, trong đó có 600.000 người tử vong do phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá. Đặc biệt, số ca tử vong vì thuốc lá vẫn tiếp tục tăng.

Đây cũng chính là lý do mà WHO chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Không thuốc lá (31/5) 2017 là “Thuốc lá: mối đe dọa đối với phát triển” trong đó nhấn mạnh các tổn thất do thuốc lá gây ra đối với nền kinh tế và sự phát triển của các quốc gia.

Hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá Bộ Y tế và Cục Phòng chống tác hại thuốc lá đã tổ chức lễ mít tinh và phát động Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (từ 25 -31/5/2017) với nhiều hoạt động phong phú tại khắp các địa phương trên cả nước, thu hút sự chú ý của người dân.

Tại Khánh Hòa, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã hưởng ứng lễ mít tinh và diễu hành qua các trục đường chính của huyện Diên Khánh, truyền đi các thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá.

Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Không khói thuốc lá tại Khánh Hòa với nhiều hoạt động phong phú

Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ biến quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc thành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Tiến tới thực hiện các đám cưới, lễ hội không khói thuốc, Khánh Hòa sẽ dùng lực lượng thanh niên làm nòng cốt để vận động người dân cùng tham gia, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá.

Các đoàn viên giương cao pano tuyên truyền về tác hại thuốc lá

Tại Ninh Bình, lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá đã thu hút sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Ninh Bình đã chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: các bệnh liên quan tới thuốc lá không ngừng gia tăng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các bệnh hiểm như tim mạch, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… Trong khi đó, người dân vẫn không ý thức được thuốc lá gây ra những tổn thất to lớn về sức khỏe, kinh tế, môi trường và là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, bệnh tật.

Diễu hành tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá ở Ninh Bình

Để thay đổi thực trạng này, ngoài hoạt động diễu hành tuyên truyền những tác hại của thuốc lá ngay sau lễ mít tinh, đại diện các huyện, thành đoàn tại Ninh Bình đã ký cam kết xây dựng tổ chức đoàn không khói thuốc.

Kí cam kết xây dựng đoàn thể không khói thuốc

Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống tác của hại thuốc lá. Cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng các văn bản hướng dẫn. Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm tại các cơ quan công sở. Đồng thời biến quy chế cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc thành nếp sống văn minh nơi công sở…

Theo WHO, Hành động để làm giảm sử dụng thuốc lá có thể giúp các quốc gia ngăn ngừa hàng triệu ca bệnh và tử vong do thuốc lá gây ra, giúp chống đói nghèo và làm giảm ô nhiễm môi trường ở quy mô lớn. Các biện pháp bao gồm cấm tiếp thị và quảng cáo thuốc lá, thúc đẩy việc đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn theo chuẩn mực chung, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và thực hiện môi trường không khói thuốc ở những nơi công cộng và nơi làm việc trong nhà. Trong đó, thuế là một công cụ kiểm soát mạnh. Ở tất cả các nước, tăng thu nhập từ thuế thuốc lá sẽ giúp tăng cường việc huy động nguồn lực từ trong nước, từ đó tạo ra không gian tài chính cần thiết cho các quốc gia để đạt được các ưu tiên phát triển theo Chương trình nghị sự 2030. Việt Nam nằm trong nhóm những nước có mức thuế thuốc lá rất thấp trên thế giới. Thuế thuốc lá ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 40% giá bán lẻ, thấp hơn mức trung bình của thế giới là 58% và thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo của WHO là 75% giá bán lẻ.

Minh Tuấn