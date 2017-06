Dân chặn xe, Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp ngừng khai thác cát

Sau 3 lần hàng trăm người dân chặn ôtô chở cát trên sông Trà Khúc, chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp dừng khai thác, tổ chức họp dân.

Xe khai thác cát rầm rộ trên sông Trà Khúc khiến người dân lo ngại tăng nguy cơ xói lở. Ảnh: Thạch Thảo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 2/6 phát văn bản hỏa tốc yêu cầu Công ty TNHH Xây lắp Minh Thành dừng khai thác và di chuyển các thiết bị, xe cộ, máy móc ra khỏi mỏ cát tại khu vực thôn An Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Hồi đầu năm ngoái, tỉnh Quảng Ngãi cấp phép cho doanh nghiệp này khai thác cát ở khu vực này với diện tích trên 6 hecta, trữ lượng khai thác 81.000 m3, trong thời hạn 36 tháng.

Hai thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi nằm giữa sông Trà Khúc, vào mùa mưa, khoảng 400 hộ dân bị chia cắt do nước lớn.

Cho rằng việc khai thác cát làm tăng nguy cơ xói lở, ảnh hưởng đến nhà cửa, đất sản xuất, hàng trăm người dân đã ba lần kéo đến bãi cát chặn xe doanh nghiệp.

Người dân chặn xe khai thác cát tại mỏ cát thôn An Phú. Ảnh: Thạch Thảo.

UBND Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc khai thác và tổ chức họp dân để nắm bắt nguyện vọng; thông tin đầy đủ cho người dân biết mức độ, tác động của dự án đến môi trường xung quanh nhằm tạo sự đồng thuận, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Thạch Thảo