Vụ cá, nghêu chết hàng loạt: Do hiện tượng tảo nở hoa?

Sau khi đến vùng biển kiểm tra, Tổng cục Thuỷ sản cho rằng loài tảo Leptocylindrus danicus hiện diện với mật độ cao gây hiện tượng “nở hoa” làm thiếu ô xy cục bộ vào ban đêm, dẫn đến tình trạng thuỷ sản chết hàng loạt.

Sáng 2/6, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan để nghe báo cáo kết quả xác định hiện tượng thủy sản chết bất thường tại khu vực dọc ven biển từ xã Bình An, huyện Kiên Lương đến xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên xảy ra từ ngày 5/5 đến ngày 11/5.

3 cơ quan đã đến lấy mẫu để phân tích tìm nguyên nhân gồm Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản và Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang. Các cơ quan đều nhận định chung là không có sự biến động, thay đổi lớn trên diện rộng của môi trường biển tự nhiên (do thời tiết hay thủy triều đỏ), hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pd, Hg, As,…), chỉ tiêu thủy lý, thủy hoá, tảo độc và vi sinh vật gây hại đều nằm trong ngưỡng cho phép hoặc không phát hiện. Không ghi nhận sự hiện diện của Xyanua và Phenol trong các mẫu thu.

Tuy nhiên còn chưa có sự thống nhất về nguyên nhân chính gây thủy hải sản chết hàng loạt trong thời gian qua của các cơ quan chức năng.

Theo thống kê, huyện Kiên Lương có hơn 3.000 tấn nghêu, sò huyết, sò lông và hơn 23.000 con cá nuôi lồng bè bị chết, ước thiệt hại gần 69 tỷ đồng.

Cụ thể theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do Cục Thú y tham mưu) kết luận nguyên nhân chính có thể là do nước biển ven bờ bị ô nhiễm cục bộ trong khoảng thời gian 3 ngày dẫn đến hiện tượng thủy sản trúng độc và chết hàng loạt. Hàm lượng Amoniac có cao ở một số thủy vực nhưng là do xác thủy sản phân huỷ, gây ô nhiễm môi trường.

Còn Tổng cục Thủy sản thì cho rằng loài tảo Leptocylindrus danicus hiện diện với mật độ cao (304.200 – 1.668.600 tế bào/L) gây hiện tượng “nở hoa” làm thiếu ô xy cục bộ vào ban đêm, dẫn đến tình trạng thủy sản chết hàng loạt.

Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang kết luận chất hoạt động bề mặt có dấu hiệu cao hơn bình thường, đây là những chất thường sử dụng trong sản xuất xà bông, chất tẩy rửa, mỹ phẩm tuy nhiên chưa tìm thấy mối tương quan giữa các cơ sở sản xuất trong khu vực với sự hiện diện của các chất này trong môi trường nước.

Còn ở Thị xã Hà Tiên có 17 hộ nuôi nghêu bị thiệt hại bới diện tích 42,5ha. Sản lượng thiệt hại khoảng 139 tấn.

Tại cuộc họp, một số đại biểu cho rằng nguyên nhân là do nguồn nước biển ở khu vực này tại thời điểm đó bị ô nhiễm cục bộ bởi hiện tượng tảo “nở hoa” sinh độc tố và gây thiếu ô xy vào ban đêm, dẫn đến thủy sản chết hàng loạt. Các cơ quan cho rằng để tìm ra nguyên nhân chính xác cần huy động mọi nguồn lực tiếp tục nghiên cứu xác định tác nhân, nguồn gốc gây ô nhiễm thực sự.

Kết thúc cuộc họp lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo kết quả xác định nguyên nhân để người dân an tâm sản xuất, tránh dư luận không tốt; đồng thời tiếp tục kiểm tra, giám sát ô nhiễm ở vùng bị ảnh hưởng.

