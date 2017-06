Ông Giàng A Chu: Cấm vũ khí thô sơ, nhiều người dân miền núi sẽ phải đi tù

Theo dự thảo Luật, đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ gồm: quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, công an nhân dân, cảnh sát biển, kiểm lâm, kiểm ngư, lực lượng cơ yếu, an ninh hàng không, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan, hải quan cửa khẩu, câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.