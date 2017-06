Hàng trăm người chạy tán loạn khi khách sạn cháy

Đám cháy bùng phát từ buồng kỹ thuật thang máy ở tầng 23 rồi nhanh chóng lan rộng, khiến 232 người bị mắc kẹt trong khách sạn ở Đà Nẵng.

Ngày 2/6, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ cháy tại khách sạn Fusion Suites, phường Mân Thái (quận Sơn Trà) là do chập điện tại buồng kỹ thuật thang máy.

Du khách được lính cứu hỏa đưa ra khỏi khách sạn bị cháy. Ảnh: Cảnh sát chữa cháy.

Theo đó khoảng 23h tối 1/6, đám cháy xuất phát từ buồng kỹ thuật thang máy tầng 23 khách sạn này. Khói nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khách sạn khiến nhiều người hoảng loạn. Nhân viên khách sạn đã gọi báo cảnh sát chữa cháy.

Nhà chức trách điều 2 xe chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên, do có đến 232 du khách đang mắc kẹt phía trong, nên cảnh sát chữa cháy phải điều động thêm 2 xe chữa cháy, cùng xe cứu thương đến hỗ trợ.

Nhiều du khách nước ngoài được giải cứu đưa ra khỏi khách sạn bị cháy. Ảnh: Cảnh sát chữa cháy.

Do khói dày đặc nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hướng dẫn cho hơn 200 khách di chuyển đến nơi an toàn, trực tiếp cứu 8 người, trong đó có 5 trẻ em ra khỏi khách sạn; may mắn không có thiệt hại về người.

Đến gần 1h sáng nay, các du khách được di chuyển đến các khách sạn gần đó để lưu trú tạm thời.

Ngọc Trường