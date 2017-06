Hà Nội: Cứu sống thành công thai nhi có dây rau bám màng có nguy cơ mất tim thai

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP năm 2017, đoàn công tác liên ngành tỉnh Hà Nam phát hiện gần 40% cơ sở được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam vi phạm về an toàn thực phẩm.

Chiều 2/6, đoàn bác sĩ do GS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện (BV) Bạch Mai đã đến BV Đa khoa Hoà Bình hội chẩn trực tiếp và tìm phương án đưa bệnh nhân về Hà Nội. Hiện tại bệnh nhân vẫn nguy kịch bởi cùng lúc suy 6 tạng quan trọng.

Những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức rất dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như: say nắng, say nóng, đột quỵ do nắng nóng...