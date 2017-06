5 tựa game PS4 có chất lượng dở tệ mà bạn không bao giờ nên chơi

Trong suốt lịch sử của ngành công nghiệp video game, số lượng game đề tài siêu anh hùng được người người công nhận là không nhiều, và game ăn theo phim ảnh thì còn ít hơn. Vì vậy khi “The Amazing Spider-Man 2” ra đời, nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra hoài nghi sản phẩm này và họ đã không hề sai. Trò chơi có một cơ chế chiến đấu ngớ ngẩn, mang tính lặp lại cộng thêm một cốt truyện chính có lẽ là dở hơn cả phim, cho dù phương diện đồ họa và chuyển động có chân thực, đẹp mắt hơn những tựa game “Spider-Man

Ở thế hệ console hiện tại, PlayStation 4 đang là người chiến thắng tuyệt đối với doanh số bán ra cao hơn hẳn các đối thủ, và một phần thành công đó là nhờ vào những tựa game độc quyền vô cùng chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh những sản phẩm chất lượng đầu bảng, PS4 cũng có các tựa game đáng thất vọng (hoặc ít nhất là lúc vừa ra mắt) ví như 5 cái tên sau đây:

Transformers: Rise of the Dark Spark

Sau khi các fan hâm mộ cứng của thương hiệu “Transformers” cảm thấy thất vọng với những phiên bản phim chuyển thể của đạo diễn Michael Bay, họ quay sang video game với hi vọng tìm thấy một thứ gì đó xứng đáng với quá khứ tuổi thơ huy hoàng. Tuy nhiên khi đến với “Transformers: Rise of the Dark Spark”, họ còn cảm thấy đau khổ hơn cả vì tựa game này có một cốt truyện không mấy thú vị, cộng thêm cơ chế gameplay hành động không thực sự độc đáo, không hề phát huy được những điểm hay ho của thế giới viễn tưởng được yêu mến bấy lâu nay.

Tetris Ultimate

Có thể nói rằng “Tetris” là một tựa game không tuổi, phù hợp với người chơi ở mọi thế hệ, và không hề cần đến một phiên bản “reboot” cho thế hệ console mới làm gì. Thế nhưng vẫn có người cho đó là một ý tưởng hay và cho ra đời cái tên “Tetris Ultimate”. Trên thực tế, tựa game này chẳng có mấy điểm khác biệt về mặt gameplay so với nguyên bản, ngoại trừ việc trở nên màu mè hơn cộng thêm một chút âm nhạc thời hiện đại. Bắt người chơi trả tiền để có được một phiên bản “bình mới rượu cũ” của một sản phẩm kinh điển dường như là chiêu thức hơi quá đáng.

The Amazing Spider-Man 2

Trong suốt lịch sử của ngành công nghiệp video game, số lượng game đề tài siêu anh hùng được người người công nhận là không nhiều, và game ăn theo phim ảnh thì còn ít hơn. Vì vậy khi “The Amazing Spider-Man 2” ra đời, nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra hoài nghi sản phẩm này và họ đã không hề sai. Trò chơi có một cơ chế chiến đấu ngớ ngẩn, mang tính lặp lại cộng thêm một cốt truyện chính có lẽ là dở hơn cả phim, cho dù phương diện đồ họa và chuyển động có chân thực, đẹp mắt hơn những tựa game “Spider-Man” trước đây.

Knack

“Knack” là một tựa game quái lạ cả về ý tưởng lẫn tên gọi, và có lẽ vì thế mà nó cũng nhận được đủ bài đánh giá trái chiều, yêu hoặc ghét hết sức đối lập. Nhìn qua những bức hình quảng cáo và video trailer, người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng “Knack” có một phong cách thiết kế nghệ thuật vô cùng đẹp mắt và khác lạ. Tuy nhiên khi được chính thức động tay chơi, người chơi sẽ từ từ nhận ra là trò chơi này bị giới hạn ra sao, và thực sự rất phi phạm những ý tưởng và tiềm năng ẩn sâu của nó.

Driveclub

Trên thực tế, “Driveclub” không phải là một tựa game độc quyền PlayStation 4 dở, thậm chí là nó còn xuất sắc là đằng khác. Nhưng lí do chính nó phải nhận sự ghét bỏ của người chơi và bị chỉ trích bởi giới chuyên môn là tình trạng tệ hại khi mới phát hành. Cụ thể là máy chủ của game thường xuyên bị sập, quá trình vận hành cũng thường xuyên xảy ra đủ lỗi quái đản khiến người chơi vô cùng khó chịu. May mắn là giờ đây mọi thứ đã được cập nhật và sửa chữa một cách ngon lành, khiến người chơi gật đầu công nhận những ưu điểm tân tiến của tựa game đua xe đời mới này.

Theo Fraghero