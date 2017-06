Binh sĩ Iraq liều mình cứu cụ bà giữa làn đạn của IS

Tại TP Mosul ở miền Bắc Iraq, một người lính Iraq đã liều mạng xông ra cứu mạng một người phụ nữ lớn tuổi giữa làn đạn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Daily Mail, các tay súng IS đã bắn giết hàng chục phụ nữ và trẻ em bằng các vũ khí tự động khi chúng đang cố chiếm một đoàn xe của quân đội Iraq tại TP Mosul. Theo các tấm ảnh chụp, phần lớn những người này là phụ nữ và trẻ em. Có một số bé vẫn còn nhỏ và được mẹ ẵm trên tay.

Trước làn đạn của quân khủng bố, một người phụ nữ ngã quỵ ngay giữa đường và có vẻ không tài nào gượng dậy nổi. Theo hình ảnh được ống kính ghi lại, một người lính không có trang bị vũ trang và không cả mũ bảo hiểm đã lao lên từ phía sau của một chiếc xe bọc thép để giải cứu người phụ nữ. Nhiều đồng đội đã hỗ trợ cho anh để kéo người phụ nữ này vào nơi an toàn giữa làn đạn.

Một người phụ nữ lớn tuổi ngã quỵ ngay giữa đường, bà không thể gượng dậy để chạy thoát thân giữa làn đạn. Ảnh: Daily Mail

Quân đội Iraq đã chiến đấu nhiều tháng nay để đánh đuổi IS ra khỏi TP Mosul. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq, sau thủ đô Baghdad. Thành phố đã bị chiếm đóng bởi lực lượng khủng bố vào năm 2014. Hiện chỉ còn một vài khu vực và tuyến đường của thành phố là vẫn bị khủng bố chiếm giữ.

Một người lính Iraq liều mình giải cứu bà cụ. Ảnh: Daily Mail

Thành phố này có vị trí mang ý nghĩa đặc biệt đối với phiến quân IS, bởi đây là nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố "đế chế" Hồi giáo của tổ chức này. TP Mosul là thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố IS ở Iraq. Nếu thành phố này bị chiếm lĩnh, nó sẽ đánh dấu sự chấm hết của "đế chế" IS tại khu vực Iraq.

Do đó, phiến quân IS chiến đấu hết sức có thể, thậm chí sử dụng cả máy bay không người lái để thả bom vào quân đội Iraq. Các phiến quân IS còn lái những xe chứa chất nổ, lao vào các xe bọc thép của quân đội Syria, chúng đồng thời còn sử dụng thường dân làm lá chắn.

Hàng chục phụ nữ và trẻ em cố gắng chạy đến nơi an toàn ở TP Mosul, Iraq. Ảnh: Daily Mail

Theo phân tích của Mỹ, tổng cộng khoảng 800 quân chính phủ Iraq đã thiệt mạng trong cuộc chiến tái chiếm Mosul. Trong khi đó, các lực lượng Iraq tuyên bố đã tiêu diệt tổng cộng 16.000 phiến quân IS. Con số thương vong cũng gia tăng, cùng với hơn 8.000 dân thường được cho là đã thiệt mạng bởi các cuộc giao tranh giữa hai phía.

Theo Huy Tâm