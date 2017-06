Cựu người mẫu hai lần từ bỏ nhung lụa để cầm súng chống IS

Đài BBC mới đây đã có cuộc phỏng vấn với Hanna Tiger Böhman, cựu người mẫu Canada đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa để cầm súng gia nhập lực lượng chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền bắc Syria.

Hanna Tiger Böhman chia sẻ, điều cô từng lo ngại nhất là thông báo với mẹ về quyết định tới Syria chống IS. (Ảnh: Dailymail)

Tạm lui về dưỡng sức sau 4 tháng chiến đấu chống IS ở Syria, cô Hanna mới đây được cho là đã trở lại chiến trường Syria để tiếp tục sứ mệnh này, BBC cho biết hôm nay 2/6.

Năm 2015, bà mẹ một con Hanna (48 tuổi) đã quyết định gia nhập lực lượng chống IS sau khi vị hôn phu chia tay cố để cưới người khác. Cô làm việc trong vai trò trinh sát của YPJ, đơn vị toàn nữ giới của lực lượng người Kurd ở Syria.

Tuy nhiên, cô chỉ tham gia chiến đấu trong vòng 4 tháng cho đến khi sức khỏe của cô có biểu hiện suy giảm trầm trọng và buộc trở về nhà.

Cô Hanna từng là một người mẫu khi ở Canada. (Ảnh: Dailymail)

Chia sẻ về quyết định cầm súng chống IS, cô Hanna nói: "Đó không chỉ là cuộc chiến chống IS. Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của YPJ đó là đấu tranh vì quyền lợi của nữ giới. Những người phụ nữ đó sẽ tiếp tục đấu tranh kể cả sau khi IS đã bị đẩy lùi".

Cô cũng nói về những khó khăn mà cô phải đối mặt khi tham gia lực lượng này. “Ngay cả khi đã trở thành một chiến binh của YPJ, nhưng mọi chuyện vẫn không hề dễ dàng với tôi vì mọi người vẫn gán cho tôi mác cựu người mẫu. Với tôi đó là sự xỉ nhục bởi công việc người mẫu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của tôi. Nó chỉ là công việc giải trí chứ chưa bao giờ tôi coi đó là kế sinh nhai", cô Hanna nói.

Cô Hanna mới đây đã quyết định trở lại chiến trường Syria. (Ảnh: Dailymail)

"Chúng tôi từng đi săn khi sống ở Canada, nhưng cảm giác hoàn toàn khác so với khi cầm súng chĩa vào ai đó. Nhưng tôi cố gắng nghĩ chúng (IS) không phải là người. Tôi trở lại Trung Đông chỉ vì muốn giúp đỡ người dân nơi đây, tôi muốn họ được an toàn. Và tôi cũng muốn thấy một sự thay đổi mà tôi muốn thấy ở thế giới này. Tôi nghĩ bất cứ ai tới đó cũng đều không bận tâm việc họ mất tính mạng bất cứ lúc nào”.

Minh Phương