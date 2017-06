Bom tấn thẻ bài The Elder Scrolls: Legends mở cửa trên cả Steam lẫn điện thoại, cực tiện cho game thủ Việt vào chơi

Game online đỉnh The Elder Scrolls: Legends đã công bố tiến quân lên rất nhiều nền tảng, bao gôm cả Steam lẫn hệ máy di động.

Sau khi chính thức mở cửa miễn phí giờ chơi từ hồi tháng 3 thì game online đỉnh The Elder Scrolls: Legends đã công bố tiến quân lên rất nhiều nền tảng, bao gôm cả Steam lẫn hệ máy di động là iSO và Android. Hiện tại game thủ quan tâm có thể tham khảo tại: http://store.steampowered.com/app/364470/The_Elder_Scrolls_Legends/ hoặc https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bethsoft.theelderscrollslegends&hl=en và https://itunes.apple.com/ca/app/the-elder-scrolls-legends/id1084019358?mt=8.

Như đã biết, The Elder Scrolls: Legends có đặc điểm là chia đôi lane trong mỗi trận đấu. Bạn sẽ bắt đầu với 1 Magica (Mana), và dùng nó để triệu hồi những lá bài quái vật với lượng Magica mỗi turn lại tăng lên 1 điểm. Những con quái vật cũng có nhiều chiêu thức quen thuộc như Guard (Taunt đối phương), Ward (lá chắn) và Charge (tấn công)...

Nếu như Magic: The Gathering hay Hearthstone chỉ có 1 "lane", thì The Elder Scrolls: Legends lại có sự khác biệt hơn hẳn so với hai tựa game thẻ bài đầy ấn tượng đã ra mắt trước đó. Cụ thể hơn, "chiến trường" sẽ được chia thành hai đường riêng biệt và bạn sẽ phải cùng lúc chiến thắng ở cả hai lane. Mỗi đường sẽ chỉ có thể tấn công lẫn nhau hoặc game thủ điều khiển đối địch, chứ không thể đá sang đường còn lại.

Nếu những game thủ nào đã trót "một lòng một dạ" với The Elder Scrolls có thể hy vọng sự trở lại hoành tráng của phần mới nhất này sẽ dữ dội hơn, sướng mắt hơn và dĩ nhiên sẽ lấy đi nhiều giờ trải nghiệm của bạn một lần nữa.