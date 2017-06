Nga khắc chế đòn độc của người Kurd

Máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các cứ điểm của IS tại thành phố Raqqa sau khi lực lượng này được người Kurd tạo kẽ hở cho ra vùng sa mạc.

Các đơn vị vũ trang quân đội Syria đang tiến hành chiến dịch tấn công về phía đông thành phố cổ Palmyra, nhằm hướng tới thị trấn al-Sukhnah, đang bị IS tạm chiếm.

Lực lượng chiến binh IS mới từ Raqqa đổ về Palmyra đã trở thành trở ngại lớn đối với các đơn vị quân đội Syria.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/6, hãng AFP và THX dẫn nguồn tin cơ quan truyền thông của quân đội Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa ở miền bắc Syria, tiêu diệt hơn 300 phần tử IS.

Nga không kích IS tại Palmyra:

Theo nguồn tin trên, các chiến đấu cơ Nga đã tấn công các vị trí của IS tại khu vực Rasafeh phía tây nam Raqqa, phá hủy một đoàn xe chở nhiên liệu tại khu vực này.

Đây là động thái tiếp nối sau khi hải quân Nga sử dụng 4 tên lửa hành trình đánh vào các vị trí của IS gần Palmyra, nhằm giải cứu quân đội Syria sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng khủng bố tại khu vực này. Cuộc tấn công đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng khủng bố IS.

Các cuộc tấn công do Nga phát động đánh vào IS với mục đích nhằm giảm tải áp lực cho quân đội Syria trên 2 hướng đông nam Aleppo và đông Palmyra, sau khi IS được người Kurd mở cửa từ Raqqa tràn sang vùng sa mạc Syria.

Đòn độc của người Kurd

Mới đây, Lực lượng Cảnh sát An ninh Kurdish Asayish đã tổ chức một cuộc họp tại thành phố Qamishli để thảo luận về việc thành lập hệ thống phòng thủ nhằm chống lại các hoạt động quân sự của các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn, được chính phủ Syria ủng hộ.

Nói cách khác, Asayish đang tính toán đến một giải pháp đối phó lại với tình huống một phần biên giới Syria-Iraq được quân đội Syria giải phóng khỏi ách cai trị của IS. Điều này tác động tiêu cực đến ý đồ thành lập một nhà nước Jorava ly khai người Kurd.

Với tư tưởng thành lập một nhà nước Jorava ly khai độc lập, lực lượng Asayish từng tiến hành cuộc chiến với Lực lượng vũ trang địa phương NDF và quân đội Syria trong thành phố Hasakah hồi tháng 8/2016.

Lực lượng Asayish đang được lực lượng dân quân người Kurd (YPG) và liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn về hậu cần kỹ thuật và phương tiện chiến tranh.

Bản đồ Syria ngày 31/5

Theo phân tích của giới chuyên gia quân sự, khi IS phải tử chiến với quân đội Syria ở Aleppo, thì lực lượng SDF sẽ tiến tới giao lộ tuyến đường Resafa với đường cao tốc N4 Salamiyah-Raqqah. Đây là tuyến đường chiến lược nối thành phố Salamiyah do quân đội Syria kiểm soát với thành phố Raqqa.

Lực lượng SDF đang hướng tới việc mở rộng vùng kiểm soát đến đường cao tốc N4. Bằng cách này lực lượng SDF sẽ ngăn chặn Lực lượng Tiger của quân đội Syria tiến vào vùng nông thôn tỉnh Raqqa, sau khi lực lượng Tiger đánh tan tác hệ thống phòng thủ của IS trên vùng nông thôn Maskanah.

Với ý đồ giành quyền kiểm soát một vùng đất giàu tài nguyên trên lãnh thổ đông Syria, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang thúc đẩy lực lượng SDF tấn công theo hướng Deir Ezzor nhằm giành quyền kiểm soát các mỏ dầu và khí gas đang bị IS chiếm giữ, trước khi gọng kìm của Nga-Syria siết lại tại đây.

Một khi hai hướng tấn công từ Aleppo và Palmyra hợp nhất, chắc chắn Deir Ezzor sẽ được giải phóng. Quân đội Syria đang đứng trước tình huống thù trong giặc ngoài. Chính quyền Assad không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng tiêu diệt IS ngay tại thời điểm mà lực lượng này đang hết sức rệu rã.

Bên cạnh đó, khi các nhóm chiến binh Hồi giáo được Mỹ hậu thuẫn bị quân đội Syria đánh thảm bại trên vùng sa mạc phía đông nam dọc tuyến biên giới với Jordan và Iraq, thì đây là là cơ hội phản công IS tốt nhất của quân đội Syria dưới sự hỗ trợ tích cực của không quân Nga.

Theo Thục Quyên