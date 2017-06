Cuộc sống không cấm đoán tại Triều Tiên qua mắt người Anh

"Chúng ta gán cho Triều Tiên những từ như 'cấm đoán, khép kín, điên cuồng, khổ sở' nhưng tôi muốn lấy đi những rào cản đó để giới thiệu Triều Tiên về mặt con người", Benjamin Griffin nói.

Benjamin Griffin và các sinh viên đại học du lịch ở Triều Tiên. Ảnh: BBC

Triều Tiên khiến cả thế giới lo ngại với các vụ thử tên lửa và đe dọa tấn công hạt nhân. Nhưng đó là lý do một sinh viên Anh cho rằng cần phải kết bạn với người Triều Tiên hoặc ít nhất là hiểu thêm về họ để tránh có cái nhìn phiến diện, theo BBC.

Trước khi lần đầu tiên thăm Triều Tiên vào 4 năm trước, kiến ​​thức của Benjamin Griffin, 24 tuổi, về nước này chỉ đến từ một bộ phim tài liệu và một số video trên YouTube. Vì vậy, kỳ nghỉ trọn gói với Juche Travel Services (JTS), cơ quan du lịch nhà nước Triều Tiên, đã giúp Griffin mở mang tầm mắt.

"Khi tôi lần đầu tiên đến Bình Nhưỡng vào năm 2013, tôi cứ nghĩ là sẽ thấy binh lính ở khắp mọi nơi", anh nói.

Thực tế, Griffin nhìn thấy những người đi làm, đi mua sắm, ăn uống, nhảy múa trong công viên. Cuộc sống rất đỗi bình thường.

"Sự thật là, trong cuộc sống hàng ngày của một người Triều Tiên, họ không suy nghĩ về cách đánh bại Mỹ. Họ quan tâm đến những việc như hôm nay sẽ mua sắm tại đâu, công việc như thế nào, khi nào con gái kết hôn".

Một năm sau, khi 21 tuổi, Griffin trở lại Triều Tiên, tình nguyện làm giáo viên tiếng Anh tại đại học du lịch của Bình Nhưỡng.

Griffin sau đó trở thành hướng dẫn viên cho JTS và giờ anh giúp tạo ra tour tham quan kết hợp học tập tại Triều Tiên cho mọi người ở bất kỳ độ tuổi hoặc quốc tịch nào.

Trong ba tuần vào tháng 7, người tham gia sẽ ngủ trong ký túc xá Đại học Kim Il-sung và học tiếng Triều Tiên tại đây 4 giờ mỗi ngày. Thời gian còn lại họ sẽ đi tham quan, tham gia vào các hoạt động như bơi lội, nhảy múa truyền thống và bóng đá mini. Họ sẽ có cơ hội giao lưu với người Triều Tiên, tuy nhiên những người này đều đã được chính quyền sàng lọc cẩn thận.

Đại học Kim Il-sung. Ảnh: BBC

"Tất nhiên chúng ta không thể phớt lờ các vấn đề rõ ràng của Triều Tiên, nhưng chúng ta cũng cần hiểu biết lẫn nhau ở mức cơ bản. Du lịch giáo dục là một bước theo hướng đó", Griffin nói.

"Dĩ nhiên phải để ý đến các vấn đề chính trị. Họ có các vụ thử hạt nhân và bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, nhưng điều quan trọng là tập trung vào sự tương tác giữa người với người", anh nói thêm.

Griffin không phủ nhận thực tế của cuộc sống tại Triều Tiên, chẳng hạn như sự nghèo đói tại vùng nông thôn. Ở Bình Nhưỡng, thành phố chủ yếu dành cho người khá giả, mọi người thường làm việc 6 ngày một tuần, 10 -12 giờ một ngày. Chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi và làm tình nguyện, chẳng hạn như cắt cỏ và tập dượt nhảy múa cho các dịp kỷ niệm lớn.

"Không có nhiều thời gian để ở một mình", Griffin nói.

Một số người Triều Tiên quan tâm đến văn hóa phương Tây. Quần áo các nhãn hiệu thể thao nổi tiếng của Đức và Mỹ, cả chính hãng và hàng nhái, đang tìm đường vào nước này. Sinh viên đến từ các gia đình tầng lớp thượng lưu mà Griffin dạy năm 2014 khá am hiểu về ca sĩ và phim ảnh phương Tây.

"Họ đã hỏi tôi một số tin tức về Beyonce, về chiếc váy cô ấy mặc đến một lễ trao giải. Tôi không biết họ lấy thông tin đó từ đâu. Họ thậm chí đã xem một số bộ phim của Mỹ và Anh mà tôi còn chưa thấy bao giờ", Griffin nói.

"Ban đầu họ quá quy củ. Khi tôi vào lớp họ sẽ ngay lập tức dừng nói chuyện và đứng dậy chào. Tôi thường nói: 'Các em không cần phải làm vậy'".

"Nhưng điều đó bắt đầu thay đổi sau khi tôi tình cờ gặp một vài người trong số họ ở ngoài trường. Họ sẽ kể cho tôi nghe các câu chuyện về bạn trai hoặc nơi họ ăn trưa. Họ thích nghe tôi đọc các câu tiếng Anh khó và ghi âm lại trên điện thoại", Griffin kể.

Cuộc sống thường ngày ở Triều Tiên

Karaoke là hình thức giải trí phổ biến đối với các hướng dẫn viên như Griffin. Họ thường đi hát ở quán tại Bình Nhưỡng nhưng Griffin đặc biệt ấn tượng với lần hướng dẫn viên Triều Tiên đi cùng anh đề nghị hát trên xe.

"Họ là hai cô gái trẻ. Một người có giọng hát như thiên thần. Sau đó cô gái còn lại cũng xung phong hát. Cô ấy chắc hẳn vừa mới xem Titanic nên trong khoảng 10 phút, chúng tôi được nghe một màn trình diễn bài My Heart Will Go On lạc giọng, sai tông và chói tai nhất bạn có thể tưởng tượng. Cô ấy hẳn là muốn tranh thủ cơ hội được biểu diễn trước người nước ngoài", Griffin nói.

"Rất khó để nhịn cười vào lúc đó. Khoảnh khắc đó thật sự tách biệt con người với chính trị. Đó chỉ là một người bình thường, không phải là một người Triều Tiên đáng sợ", anh nhận xét.

Griffin bác bỏ lập luận rằng việc đến Triều Tiên du lịch là gián tiếp tài trợ chương trình hạt nhân hay hỗ trợ chính phủ Triều Tiên. Anh nói rằng bất kỳ lợi nhuận nào từ tour du lịch kết hợp học tập mà anh tham gia tổ chức sẽ được chuyển tới cho trường đại học.

Griffin cho rằng đối thoại và trao đổi văn hóa vẫn là yếu tố cần thực hiện và quan trọng nhất. Để củng cố quan điểm, anh đưa ra ảnh vệ tinh Triều Tiên vào ban đêm - mảng đen giữa những ánh đèn thành phố của Bắc Kinh và Seoul.

Triều Tiên là mảng đen nằm giữa anh đèn của Bắc Kinh (góc trên bên tay trái) và Seoul (giữa). Ảnh: BBC

"Đây là ví dụ cho cách chúng ta nhìn nhận Triều Tiên. Chúng ta cho rằng họ tối -chúng ta sáng, họ xấu - chúng ta tốt. Vì họ tối, chúng ta hiểu ít về họ. Chúng ta đều bị cho một lăng kính đã áp đặt sẵn thiên kiến khi nhìn vào Triều Tiên".

"Nhưng nếu bức ảnh này được chụp vào ban ngày, sẽ không thể thấy sự khác biệt nào. Triều Tiên thuộc về thế giới của chúng ta", Griffin nói thêm.

Phương Vũ