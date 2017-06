Lãnh đạo VIB chia sẻ giải pháp tài chính doanh nghiệp bất động sản

Ngày 1/6/2017, bà Vương Thị Huyền, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp VIB tham gia thuyết trình và thảo luận tại sự kiện Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2017 (Vietnam Property Awards 2017) do Tập đoàn truyền thông PropertyGuru tổ chức.

Bà Vương Thị Huyền, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp VIB.

Bà Huyền là đại diện ngân hàng duy nhất tham gia thuyết trình và thảo luận các giải pháp tài chính hữu dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cũng như khách hàng và đối tác của các doanh nghiệp này.

Tham dự sự kiện gồm Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như Công ty CP phát triển đô thị Quốc tế Việt nam (VIDC), Kusto Home Vietnam, Ixora, TPG Grrowth, Nam Long,Tiến Phước, Kiên Á ... và đại diện PropertyGuru, Property Awards Châu Á.

Chia sẻ về mối quan hệ của doanh nghiêp bất động sản và ngân hàng, bà Vương Thị Huyền cho biết: Ngành bất động sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng tới sự phát triển của 35 ngành khác. Tại Việt Nam, bất động sản là ngành đứng thứ 2 trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đóng góp 7% đầu tư FDI năm 2016 và 4,5% trong Q1/2017.

Bên cạnh đó, Việt Nam có tốc độ thị hóa cao, đòi hỏi mỗi năm cần thêm khoảng 15 triệu m2 nhà ở. Tín dụng ngân hàng hiện chiếm khoảng 70% nhu cầu vốn của ngành bất động sản. Vì vậy, sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng là rất cần thiết.

“VIB đã có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với các đối tác doanh nghiệp bất động sản uy tín như Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn CapitalLand, Công ty TNHH Gamuda Việt nam, Công ty CP phát triển đô thị Quốc tế Việt nam, Tổng công ty xây dựng Hà nội, Tập đoàn Bất động sản Đất Xanh, Công ty CP Sao Phương Nam .... Chúng tôi làm việc và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bất động sản để xây dựng các giải pháp tài chính đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngân hàng của doanh nghiệp bao gồm vay trung dài hạn, trái phiếu doanh nghiệp, bảo lãnh cũng như nhu cầu của đối tác của doanh nghiệp bao gồm các nhà thầu, nhà cung cấp và khách hàng mua nhà với các điều khoản và điều kiện cạnh tranh” đại diện VIB cho hay.

Thành lập năm 1996, VIB đã trở thành 1 trong những ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Moody’s. VIB hiện có hơn 4.000 cán bộ, phục vụ 1,6 triệu khách hàng cá nhân, 34.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. VIB hiện cũng đang giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia. Cổ đông chiến lược của VIB là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia.

Trong thời gian qua, sản phẩm và dịch vụ của VIB được các đối tác, tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao với các giải thưởng Ngân hàng của năm do Tổ chức The Banker, thuộc nhóm truyền thông Financial Times có trụ sở tại London trao tặng; Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Đông Nam Á do tổ chức quốc tế IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới trao tặng; Giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ ngân hàng SME sáng tạo nhất Việt Nam 2016 do Tạp chí Global Finance and Banking Review, Vương Quốc Anh.

Phương Anh