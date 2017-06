IS tung video phiến quân tấn công thiết giáp Philippines ở Marawi

Các tay súng đang chiếm đóng thành phố Marawi đã phục kích, sát hại các binh sĩ trên xe thiết giáp của chính phủ Philippines.

Cơ quan truyền thông của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Amaq ngày 31/5 đăng video các tay súng thuộc hai nhóm phiến quân Maute và Abu Sayyaf tấn công quân đội Philippines tại thành phố Marawi, theo Almasdar News.

Trong video, phiến quân sử dụng súng trường bộ binh và súng máy lắp trên xe bán tải phục kích một xe thiết giáp của quân đội, giết hại toàn bộ kíp lái.

Chiến sự ở Marawi bùng phát từ hôm 23/5, bắt nguồn từ việc Philippines truy bắt lãnh đạo nhóm khủng bố Abu Sayyaf Isnilon Hapilon. Ít nhất 65 phiến quân Maute, 17 binh sĩ chính phủ Philippines, ba cảnh sát cùng 24 dân thường đã thiệt mạng. Hầu hết người dân Marawi đã phải đi sơ tán, khoảng 2.000 người vẫn còn mắc kẹt.

Tổng thống Philippines Duterte ngày 1/6 khẳng định cuộc nổi loạn này không phải là tác phẩm của nhóm phiến quân Maute mà "hoàn toàn do IS". Từ lâu ông đã cảnh báo Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tới Philippines bất cứ lúc nào.

Nguyễn Hoàng