Viện kiểm sát điều tra vụ nghi can tụ máu não khi tạm giam

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp báo định kỳ của tỉnh chiều nay cho biết, Viện KSND tối cao đang điều tra vụ nghi can tụ máu não khi tạm giam.

Thượng tá Tuấn thông tin, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Chiến (SN 1971, trú xã Cư Pơng, Krông Búk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra đã 2 lần triệu tập bị can Chiến để tống đạt các quyết định nhưng bị can không có mặt.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin về vụ việc

Khoảng 9h20 ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Chiến. Trong quá trình này, bị can Chiến và gia đình có biểu hiện chống đối, không ký vào lệnh bắt của cơ quan công an.

Do nhà tạm giữ Công an huyện Krông Búk đang trong quá trình xây dựng nên cơ quan điều tra đã áp giải, bàn giao bị can Chiến cho nhà tạm giữ Công an thị xã Buôn Hồ.

Đến khoảng 8h ngày 10/5, cán bộ quản giáo kiểm tra khu vực giam giữ thì phát hiện bị can Chiến nằm co ro, thở khò khè, gọi không trả lời nên tiến hành các thủ tục đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ chẩn đoán bị can Chiến tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái. Sau khi phẫu thuật, bị can Chiến được chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều trị.

Thượng tá Tuấn cho biết, ngay sau khi có thông tin về sự việc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với những người liên quan, tất cả đều khẳng định không có việc bị can Chiến bị đánh đập trong quá trình tạm giam. Trên người bị can Chiến cũng không thấy thương tích.

Theo thượng tá Tuấn, hiện cơ quan điều tra đang chờ sức khỏe của bị can Chiến ổn định để làm việc, xác định rõ nguyên nhân.

"Đối với nội dung tố cáo Công an huyện Krông Busk, Công an thị xã Buôn Hồ bắt, giam giữ và đánh đập bị can Chiến của bà Nguyễn Thị Huế (vợ bị can Chiến), hiện nay cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật" - lời Thượng tá Tuấn.

Phóng viên đặt câu hỏi, cơ quan điều tra đã trích xuất camera giám sát buồng tạm giam để làm rõ nguyên nhân hay chưa? Thượng tá Tuấn cho biết, chưa thấy cơ quan điều tra báo cáo nội dung này và nói rằng sẽ kiểm tra, nắm lại vấn đề.

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, chiều ngày 10/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận và tiến hành mổ cấp cứu đối với bệnh nhân Vũ Văn Chiến do bị tụ máu não, sưng phù nề vùng dái tai.

Bị can Chiến tại thời điểm nhập viện cấp cứu ngày 10/5.

Theo chị Nguyễn Thị Huế (vợ anh Chiến) tố cáo, khi chị lên bệnh viện đã thấy chồng nằm trong khoa cấp cứu, trên người có nhiều vết bầm tím nghi do bị đánh.

Chị Huế cũng cho biết, cách đây khoảng một năm, anh Chiến và hàng xóm là ông Đào Văn Lực có xảy ra cãi vã, xô xát. Nhưng không hiểu sao, công an huyện chỉ bắt mình anh Chiến trong khi cả hai người đều bị thương.

Trưởng Công an huyện Krông Búk, đại tá Đỗ Văn Xuyền cho biết, lúc bắt, phía công an huyện đã khám sức khỏe cho anh Chiến và không phát hiện có thương tích gì bên ngoài. Cũng theo đại tá Xuyền, việc anh Chiến bị thương trong khi tạm giam Công an huyện Krông Búk không biết rõ vì đã giao cho Công an thị xã Buôn Hồ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương