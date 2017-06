Lòng non xào dưa cải chua bao nhiêu cơm cũng hết veo

Nguyên liệu:

- 500gr lòng non

- 500gr dưa cải chua

- 2 quả cà chua

- Hành hoa, tỏi, gừng, dấm, dầu ăn, gia vị, hạt nêm

Cách làm:

Bước 1

Cắt 1 miếng gừng nhỏ có thể cho lọt vào bên trong đoạn lòng non. Nhét miếng gừng vào trong đoạn lòng non rồi dùng một tay cầm lấy đầu của đoạn lòng non, 1 tay vuốt cho miếng gừng chạy dọc theo đoạn lòng non cho đến đầu kia. Làm như thế 2 lần, sau đó bóp lòng non với dấm và muối rồi rửa sạch lại với nước để khử mùi cho lòng non.