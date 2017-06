Xả súng giữa thủ đô của Philippines, ít nhất 34 người thiệt mạng

Ít nhất 34 thi thể đã được tìm thấy bên trong khu nghỉ dưỡng ở thủ đô Manila của Philippines sau khi một tay súng tấn công vào đây rạng sáng nay, Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Philippines đã điều binh sĩ và xe thiết giáp tới khu nghỉ dưỡng ngay sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Philippines đưa tin, vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm 2/6 tại tổ hợp nghỉ dưỡng Resorts World Manila gồm trung tâm thương mại, khách sạn và sòng bạc ở thủ đô Manila của Philippines. Một tay súng đã lọt vào đây và thực hiện vụ xả súng hàng loạt. Người ta nghe thấy nhiều tiếng súng kèm theo những vụ nổ tại các tòa nhà gần Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino và một căn cứ không quân.

Tomas Apolinario, một quan chức phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 34 thi thể bên trong khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila. Theo lời quan chức này, các nạn nhân không có dấu hiệu bị bắn mà nhiều khả năng tử vong do ngạt khói. Hàng chục người khác cũng bị thương khi các khách nghỉ tại khu nghỉ dưỡng hoảng loạn tháo chạy khỏi tòa nhà.

Trong khi đó, tay súng đã tự thiêu tại một trong phòng khách của một khách sạn ở đây. Cảnh sát trưởng Philippines Dela Rosa cho biết, tay súng không bắn bất cứ ai và do vậy vụ tấn công có thể không liên quan đến khủng bố.

“Còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng đến nay chúng tôi cho rằng, vụ tấn công không liên quan đến IS. Nếu là IS, thì tất cả mọi người trong sòng bạc đã bị bắn hoặc bị đánh bom. Nhưng hắn không làm ai bị thương. Những người bị thương thì là do họ nhảy khỏi cửa sổ để thoát ra ngoài”, ông Rosa nói. Bình luận được đưa ra sau khi IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Philippines đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh ở miền Nam. Trong gần 10 ngày qua, quân đội nước này đang chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo Maute, tổ chức thân IS. Các cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân đến nay đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Minh Phương