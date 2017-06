Mẹo giữ an toàn khi ra ngoài vào ban đêm

Chiều ngày 1/6, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, liên quan đến vụ việc một nghi can phải nhập viện chỉ sau 1 ngày bị tạm giam, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm việc với các đơn vị liên quan, tất cả đều khẳng định không có chuyện đánh người.

(Xem: 89)