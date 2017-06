Chuyến dừng chân của Jaquet Droz Charming Bird và Bird Repeater tại Việt Nam

Ngày mùng 8 và mùng 9/6 tới đây, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ gần 300 năm tuổi Jaquet Droz sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cùng hai siêu phẩm The Bird Repeater – đồng hồ Tổ Chim và The Charming Bird – đồng hồ chim hót huyền thoại.

Jaquet Droz là một trong những cây đại thụ của thế giới đồng hồ cao cấp. Những nhà sưu tầm Jaquet Droz phải kể đến Đức Vua Tây Ban Nha, Nga Hoàng, Nhật Hoàng và các vị vua chúa của Tử Cấm Thành. Cha đẻ của thương hiệu, ngài Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) không chỉ là một thiên tài cơ khí mà còn là một nhà soạn nhạc luôn say đắm trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Chính vì thế, các cỗ máy mang tên Jaquet Droz không chỉ được ngưỡng mộ bởi độ siêu phức tạp mà còn được trân trọng như những kiệt tác nghệ thuật để đời.

Ba cỗ rô bốt cơ học kinh điển của Jaquet Droz là tiền đề cho sự sáng tạo không ngừng của ông tổ Pierre Jaquet Droz. Bộ phim Hugo lấy cảm hứng từ những cỗ máy của Pierre Jaquet-Droz cũng khiến khán giả yêu nghệ thuật thứ 7 ấn tượng, được đề cử ở 5 hạng mục khác nhau tại Oscar 2015, và cuối cùng chiến thắng với giải Best Cinematography. Ngày nay cả 3 cỗ máy được bảo tồn và trưng bày tại Bảo tàng Nghệ Thuật Neuchatel, Thuỵ Sĩ.

The Musician là một nữ công, mỗi phím đàn ngân lên cô lại nghiêng đầu, chớp mắt, hơi thở nhịp nhàng.The Draughtsman viết và vẽ 4 bức tranh bằng bút chì, thi thoảng lại xoay người thổi bụi chì như một hoạ sĩ thực thụ. The Writer chính là phiên bản sơ khai nhất của máy đánh chữ và máy tính ngày nay, gồm hơn 600 chi tiết cơ học, cậu bé viết một đoạn 40 chữ trơn tru bằng bút mực lông ngỗng cũng với những cử chỉ sống động tuyệt vời.

Bên cạnh những cỗ máy automata kinh điển thì thiên nhiên luôn là niềm cảm hứng mãnh liệt của ngài Jaquet Droz, đặc biệt là tiếng hót thánh thót của những chú chim xanh vùng núi Jura, Thuỵ Sĩ. Các tác phẩm với chủ đề chim mang tên ông sau này được giới sưu tầm săn đuổi và đấu giá lên tới hàng triệu đô la.

Kế thừa di sản của ngài Jaquet Droz, tại Baselworld năm 2012, các hậu duệ của ông đã ra mắt kiệt tác đồng hồ Tổ Chim – The Bird Repeater.

Vốn sở hữu tính năng được xếp vào hàng siêu phức tạp của đồng hồ cao cấp, Jaquet Droz The Bird Repeater là một chiếc đồng hồ điểm chuông tích hợp cùng cỗ máy cơ học tổ chim với những chuyển cảnh sống động, tái hiện thời vàng son của thương hiệu ở thế kỉ 18. Hai con chim Blue Tit với bộ lông xanh vàng rực rỡ đang đậu trên tổ, phía sau là thác nước “Saut du Doubs” nổi tiếng của vùng Jura, Thuỵ Sĩ nơi ngài Jaquet Droz gắn liền suốt thời thơ ấu.

Khung cảnh thiên nhiên tinh xảo hiện ra mỗi khi đồng hồ điểm chuông, chim mẹ lại cúi xuống mớm mồi cho chim con, chim bố gật gù đồng ý trong khi quả trứng nhỏ còn lại tiếp tục nở ra thành viên mới, chim bố liền xoà cánh che trở cho đàn con.

Không chỉ đẹp mắt và được đánh giá cao với các nghệ thuật chạm khắc, tiểu hoạ, phần cỗ máy cơ học tổ chim cũng là những biểu tượng đẹp về sự thuần khiết và thiêng liêng của gia đình mà giới mộ điệu cao cấp hướng đến.

Ra mắt công chúng tại Baselworld năm 2013, Jaquet Droz Bird Repeater chứa đựng hàng trăm chi tiết trang trí tinh xảo được hoàn thiện thủ công bởi những nghệ nhân bậc thầy. Có 8 phiên bản nạm kim cương trên tổng số 16 phiên bản đồng hồ Tổ Chim tồn tại trên toàn thế giới trong đó phiên bản vàng hồng 18k có giá khoảng 13 tỉ đồng và phiên bản vàng trắng 18k nạm kim cương có giá 17 tỉ đồng.

Cùng với The Bird Repeater, một kiệt tác gắn liền với hình ảnh những chú chim từ nhà Jaquet Droz cũng trở thành một trong những chiếc đồng hồ độc đáo, nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thích từ ngành đồng hồ cao cấp. Ra đời tại Baselworld 2014, Jaquet Droz The Charming Bird làm say lòng giới mộ điệu, đánh dấu cột mốc cỗ chim hót cơ học nhỏ nhất trong lịch sử lần đầu tiên được đưa vào đồng hồ đeo tay.

The Charming Bird nổi bật với mặt đồng hồ với biểu tượng số 8 hộ mệnh cho sự trường tồn và may mắn nay được biến tấu thành một mái vòm sapphire, ôm lấy chú chim xanh bé nhỏ đang vỗ cánh và cất tiếng hót trong trẻo.

Khác với người tiền nhiệm The Bird Repeater, đồng hồ Chim hót The Charming Bird để lộ phần động cơ bên trong và đặc biệt hệ thống pittong giả thanh chim hót siêu nhỏ của ngài Jaquet Droz. Đồng hồ được vận hành bằng cỗ máy tự động Jaquet Droz 615, năng lượng dự trữ 38 tiếng.

Đồng hồ Chim hót Jaquet Droz Charming Bird đã giành giải thưởng Mechanical Exception trong hạng mục dành cho những đồng hồ siêu phức tạp của giải Oscar ngành đồng hồ, Grand Prix d’Horlogerie de Geneve năm 2015. Charming Bird có phần vỏ từ các chất liệu vàng đỏ 18k và vàng trắng 18k, với số lượng giới hạn 28 chiếc trên toàn thế giới trị giá 11 tỉ đồng.

Sau nhiều thăng trầm trong suốt 270 năm lịch sử, thương hiệu Jaquet Droz ngày nay thuộc về tập đoàn Swatch, được dẫn dắt bởi ngài Marc A. Hayek để tiếp tục kế thừa tinh thần tìm kiếm sự hoàn hảo, cảm xúc nghệ thuật và giá trị thi ca trong những thế kỉ sau của Jaquet Droz. Tại Việt Nam, S&SKnightsbridge tự hào là nhà đại diện và phân phối chính hãng của Jaquet Droz và góp phần mang hai kiệt tác này tới giao lưu với giới mộ điệu trong nước.