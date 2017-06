Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ ngày 1/6 đã quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, tác động trực tiếp tới các lợi ích về tài chính, kinh tế và quân đội của Bình Nhưỡng sau một loạt vụ thử tên lửa gần đây của nước này.

Bức ảnh được cho là chụp vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã liệt 6 công ty và 3 cá nhân bị tình nghi có liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Theo đó, các công ty và cá nhân này bị cấm không được làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời toàn bộ tài sản của các thực thể này tại Mỹ và các vùng lãnh thổ do Mỹ kiểm soát đều sẽ bị đóng băng.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Triều Tiên và Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, hạn chế nguồn thu từ than đá và khoáng sản của nước này và một số hoạt động tài chính quốc tế của các thực thể Triều Tiên.

Trong danh sách đen mới có công ty Ardis-Bearings LLC đặt trụ sở tại Nga và giám đốc của công ty này Igor Aleksandrovich Michurin. Washington cáo buộc công ty này hợp tác với công ty Tangun của Triều Tiên, hỗ trợ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, công ty Korea Computer Center có chi nhánh tại Đức, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mới này chỉ mang tính hình thức khi các công ty và cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt dường như không có hoạt động làm ăn kinh doanh nào với các doanh nghiệp Mỹ hay sở hữu tài sản ở Mỹ. Các lệnh trừng phạt trước đó của Washington cũng có rất ít tác dụng.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn Triều Tiên theo đuổi tham vọng phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Thời gian qua, Triều Tiên đã liên tiếp bắn thử tên lửa bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế và các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chỉ riêng từ đầu năm tới nay, Bình Nhưỡng đã phóng thử 9 tên lửa, vụ mới nhất là vào hồi đầu tuần này.

Washington coi tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh trong khu vực và an ninh của Mỹ. Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc, một đồng minh của Triều Tiên, có những động thái tích cực hơn nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã dừng việc xuất khẩu than đá sang Triều Tiên và kêu gọi đàm phán, tuy nhiên tác động của quyết định này tới Bình Nhưỡng vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Nhật Minh