Minh Hằng mập ú, xấu không nhận ra trong 'Sắc Đẹp Ngàn Cân'

Sau thời gian ấp ủ thực hiện, bộ phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” bản Việt vừa hé lộ đoạn teaser đầu tiên đầy hấp dẫn với tạo hình khác lạ của Minh Hằng.

Teaser phim "Sắc đẹp ngàn cân" bản Việt

Chỉ vọn vẹn trong hơn 1 phút, đoạn teaser này ngay lập tức gây tò mò cho người xem với sự xuất hiện đầy đủ của dàn diễn viên chính gồm: Minh Hằng, Rocker Nguyễn, Phương Trinh Jolie.

Trong “Sắc đẹp ngàn cân”, Minh Hằng sẽ đảm nhận 2 vai diễn.

Ngay từ diễn biến đầu tiên của teaser, Rocker Nguyễn xuất hiện với hình ảnh của một chàng “bad boy” tên Duy Khang. Người đàn ông này đã cùng với cô ca sĩ xinh đẹp, nhưng có giọng hát dở tệ Jolie (Phương Trinh Jolie) lên kế hoạch để lợi dụng tài năng của một nữ đồng nghiệp tên Hà My.

Chàng “bad boy” Duy Khang (Rocker Nguyễn) cùng cô ca sĩ xinh đẹp nhưng có giọng hát dở tệ Jolie (Phương Trinh Jolie).

Đứng sau sân khấu để hát thế cho Jolie, nhân vật Hà My lộ diện là cô gái mập ú, xấu xí nhưng có giọng hát đầy cuốn hút. Sau khi nghe câu nói: “Chúng ta đang lợi dụng cô ta, nếu bây giờ cô ta bỏ đi thì chúng ta sẽ mất hết tất cả” của Duy Khang với Jolie, Hà My đã bật khóc nức nở và tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Khi được tư vấn chỉnh sửa ngoại hình, Hà My mong muốn thay đổi mắt giống Tăng Thanh Hà, miệng giống Thanh Hằng và tổng thể gương mặt giống… Minh Hằng. Trải qua ca đại phẫu, Hà My bật khóc vì không thể tin mình có thể trở nên xinh đẹp.

Cô gái mập ú, xấu xí Hà My có giọng hát đầy cuốn hút nhưng lại phải đứng sau sân khấu để hát thế cho Jolie.

Để có một vai diễn trọn vẹn trong “Sắc đẹp ngàn cân”, theo từng diễn biến của phim, nữ diễn viên Minh Hằng đã phải sang Hàn Quốc để “đo ni” lớp hóa trang silicon mập, xấu và nặng tới 15kg cho nhân vật Hà My của mình.

Lớp hóa trang silicon cho nhân vật Hà My của Minh Hằng nặng đến 15kg.

Chia sẻ quá trình hóa thân thành Hà My, Minh Hằng cho biết: “Tôi đã có 15 ngày sống trong hình dạng mập mạp, chậm chạp. Việc làm quen với lớp hóa trang silicon nặng 15kg đã là cả một vấn đề nhưng diễn xuất làm sao cho ăn ý lại càng đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong quá trình quay, tôi bị sụt đến 7 ký và đổ bệnh vì lớp hóa trang silicon rộng ra, các chuyên gia trang điểm phải tiếp tục xịt keo cho bám dính và đó thực sự là một kỷ niệm không thể quên, nó vừa đáng nhớ vừa đáng sợ. Nhưng tôi tin khi phim ra rạp, hình tượng Hà My sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả thưởng thức phim”.

Nhân vật Hà My đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn.

Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu 2016, các chuyên gia đến từ điện ảnh Hàn Quốc đã có những yêu cầu khắt khe nhất để đảm bảo tính nhất quán trong tính cách và tâm lý của ba nhân vật chính. “Sắc đẹp ngàn cân” của đạo diễn James Ngô,dự kiến được phát hành toàn quốc vào tháng 08/2017.

Ngọc Quý