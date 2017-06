Nhân chứng kể lại khoảnh khắc cụ ông nổ súng bắn chết hàng xóm

Đang dọn dẹp nhà, ông Ch. giật thót mình bởi tiếng súng chát chúa vang lên. Vội chạy ra ngoài kiểm tra, ông Ch. và nhiều người dân khác kinh hoàng phát hiện anh Kiệt nằm gục trên đường, sát bên ông Để lăm lăm khẩu súng trong tay.

Nghi can Nguyễn Văn Để và hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người bị bắn chết.

Trở lại ấp Phú Thuận (xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương) sau khi vụ ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP HCM) nổ súng bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt (37 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát) vào trưa 30/5 khiến nhiều nhân chứng và người dân địa phương vẫn bàng hoàng, hoảng sợ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Ông Cao Văn Ch. ( 64 tuổi, nhà sát với hiện trường vụ nổ súng) cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai kèo dài nhiều năm nay giữa gia đình ông Để và gia đình anh Kiệt. Cũng theo ông Ch., giữa anh Kiệt và ông Để có mối quan hệ họ hàng với nhau, nạn nhân gọi ông Để bằng cậu. Sự việc tranh chấp đất đai đã xảy ra hơn 10 năm nay. Cách đây hai năm, ông Để từ TP HCM về dựng chòi tại mảnh đất rộng khoảng 1.000m2 đang tranh chấp để ở và canh giữ không cho anh Kiệt đến xây dựng.

Sáng 30/5, khi anh Kiệt cùng 5 người công nhân đến khu vực đất tranh chấp để đóng cọc và dựng hàng rào thép gai thì ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, em trai ông Để) cùng con rể đến ngăn cản. Lúc này, giữa 2 bên xảy ra cự cãi nên chính quyền địa phương phải cử cán bộ xuống can ngăn, hòa giải. Sau khi hòa giải xong, khoảng 9h cùng ngày thì cán bộ địa phương rời khỏi khu vực tranh chấp, anh Kiệt tiếp tục cho công nhân đóng cọc bê tông để xây dựng hàng rào thì bất ngờ ông Để đi xe máy đến. Hai bên tiếp tục cãi vã.

Ông Ch. mô tả lại hiện trường thời điểm vụ ông Để nổ súng bắn chết anh Kiệt.

Khoảng 11h trưa 30/5, khi ông Ch. đang sửa soạn đồ trong nhà thì bị giật mình bởi tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Ông Ch. cùng nhiều người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Kiệt nằm bất động, trên gò má trái có vết thủng sâu do bị bắn, máu chảy rất nhiều. “Lúc tôi nghe thấy tiếng súng nổ, chạy ra thì thấy ông Để trên tay cầm khẩu súng màu đen đang leo lên xe máy bỏ chạy. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng", ông Ch. nhớ lại.

Sau đó, ông Ch. đã gọi điện báo Công an xã Phú An và mẹ của anh Kiệt biết, đồng thời ông Ch. cũng tìm thấy một vỏ đạn màu vàng nằm gần vị trí anh Kiệt gục ngã nên giữ nguyên hiện trường chờ công an tới.

Một nhân chứng khác là anh Trương Minh C. (36 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú An) cũng là một trong những công nhân thi công hàng rào thép gai và chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, lúc 8h ngày 30/5, nhóm công nhân cùng anh Kiệt đang làm thì ông Nguyễn Văn Minh xuất hiện, rồi xảy ra cự cãi với anh Kiệt.

Đến 11h trưa, ông Để chạy xe máy Dream đến và dừng lại theo dõi vụ việc. Lúc này đứng phía bên kia có ông Minh và con rể, còn ông Để đứng ở phần đường đối diện. Khi anh Kiệt đi bộ về phía ông Để thì bất ngờ bị ông này rút một khẩu súng ngắn màu đen từ trong áo khoác ra bắn vào mặt.

“Sau tiếng nổ, anh Kiệt ngã gục xuống đường, nằm sát chân và xe máy của ông Để. Tôi và những người khác sợ hãi, định chạy tới chỗ anh Kiệt xem sao thì bị ông Để chĩa súng vào mặt và dọa bắn nên không ai dám đến gần. Lúc đó, tôi sợ đến nỗi đứng không vững”, anh C kể lại.

Sau khi ông Để lên xe máy bỏ chạy, nhóm công nhân mới chạy tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Khu vực đất đang tranh chấp được anh Kiệt cho người đến làm hàng rào thép gai.

Theo người dân, ông Để là người địa phương nhưng ông này rời quê lên TP HCM sinh sống từ những năm 1960. Năm 2005, ông Để cùng em trai làm đơn gửi lên huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) về tranh chấp phần đất trên. Đến năm 2015, ông Để về cất chòi tại khu vực đất đang tranh chấp với gia đình anh Kiệt để ở và canh giữ không cho ai đến xây dựng.

Liên quan đến vụ án này, sáng 2/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Để để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường xung quanh vụ nổ súng gây chấn động dư luận.

Tại cơ quan công an, ông Để khai nhận do có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai với anh Nguyễn Tuấn Kiệt từ nhiều năm nay. Sáng 30/5, nghe tin anh Kiệt cùng một số người khác đang xây hàng rào ngăn đường vào đất của gia đình mình tại ấp Phú Thuận (xã Phú An, thị xã Bến Cát) nên ông Để từ TPHCM đi xe máy lên Bình Dương để ngăn cản việc này, trong người thủ sẵn 1 khẩu súng Colt 45, bên trong có 5 viên đạn.

Khi gặp anh Kiệt thì giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, bực tức ông Để rút súng bắn một phát vào vùng đầu anh Kiệt khiến nạn nhân tử vong rồi lên xe bỏ về TPHCM. Đến sáng 31/5, ông Để đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đầu thú.Tại cơ quan công an, ông Để đã giao nộp khẩu súng gây án cùng 36 viên đạn.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên